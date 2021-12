Il Natale del Conservatorio: concerti per la città dal 17 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022

Il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila presenta un ricco programma di concerti per le prossime festività natalizie. “Il Natale del Conservatorio - Concerti per la città” propone cinque appuntamenti, dal 17 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022, con la musica di qualità di cui quattro si terranno presso l’Auditorium dell’istituto all’Aquila ed uno a Montorio al Vomano presso il Teatro Comunale.

Il Conservatorio ha voluto organizzare ed offrire un programma di concerti per augurare Buone Feste alla città dell’Aquila nel modo che conosce meglio: facendo musica. La rassegna è gratuita ed aperta a tutti e intende ribadire che, con le dovute accortezze e rispettando tutte le norme previste per il contenimento dei contagi da Covid 19, si può tornare a realizzare eventi in presenza senza limitazioni di capienza.

Si parte il 17 dicembre con l'Orchestra Accademica che dopo due anni di stop riprende la sua attività eseguendo la Sinfonia n. 1 di F. Schubert diretta dal M° Guillame Boulay.

Il 20 dicembre sarà la volta del Dipartimento di Canto, "Christmas celebration" rassegna di canti natalizi in collaborazione con il Lions Club dell’Aquila per un evento di beneficenza.

Il 28 dicembre non poteva mancare il contributo al sommo poeta, in programma l’esecuzione della Sinfonia Dante di F. Listz, per due pianoforti. I

nfine, l’8 gennaio chiuderemo le festività con la band “Casella Small Jazz Quartet”, i vulcanici ragazzi del dipartimento di jazz.

Tutti questi concerti si terranno presso l’Auditorio del Conservatorio in via Francesco Savini 7 all’Aquila ed inizieranno alle 18:00.

Il 30 dicembre, invece, saremo ospiti al Teatro Comunale “Tonino Valeri” di Montorio al Vomano alle 20:30 con un progetto del Conservatorio stesso, l’opera del M° Luciano Bellini “Musicola, Leggende del Mediterraneo”, per orchestra, coro, soprano, voci recitanti e vocalist.