Anpi L’Aquila, mercoledì 15 dicembre incontro con Erri De Luca

In vista del congresso cittadino previsto per sabato prossimo, l’ANPI dell’Aquila – in collaborazione con Teatrabile e l’ARCI – ha promosso un incontro con Erri De Luca che si svolgerà mercoledì 15 dicembre alle ore 17.30 alla Casa del Teatro dell’ARCI in piazza d’Arti (via Ficara).

Lo scrittore napoletano dialogherà con Tommaso Cotellessa, Roberta De Zuani, Lorenzo Rotellini e Giorgia D’Alessandro partendo dalla presentazione del suo ultimo libro “A grandezza naturale” edito da Feltrinelli.

A grandezza naturale è un gioco di specchi e di rimandi: il rapporto tra genitori e figli – che l’autore simboleggia con la teoria dei nodi – si sviluppa in infinite variazioni sul tema attingendo dai saperi più vari: filosofia, arte, matematica, logica, religione, storia, mitologia. Lo scambio di esperienze tra persone di differenti età proverà a capire come si trasmettono, si interrompono e si generano nuovamente le culture, i valori, i conflitti tra generazioni nella storia e nella società.

L’incontro sarà l’occasione per ascoltare un protagonista della cultura nazionale e un attivista di tante battaglie ideali e politiche che con profondità, semplicità e coerenza ci aiuta a conoscere la realtà e a cambiarla con la forza delle idee e dell’impegno civile.

L’incontro è aperto al pubblico (ingresso con Green Pass e mascherina) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Anpi dell’Aquila.