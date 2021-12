L'Aquila: la pasticceria Manieri festeggia 40 anni di attività

40 anni di ininterrotta attività, se non per qualche mese di fermo dovuto al terremoto del 2009, nella stessa bottega di via Garibaldi, nel cuore dell’Aquila.

E’ la storia della Pasticceria Manieri che, proprio oggi, festeggia un compleanno importante.

Un’attività storica che, negli anni, ha saputo rinnovarsi mantenendo la tradizionale attività pasticcera coniugandola con prodotti pensati per il rilancio dell’immagine dell’Aquila, con materie prime caratteristiche del territorio, dal torrone allo zafferano agli amaretti, dai sassi aquilani al dolce della Perdonanza, ricetta unica del 1200 che la famiglia Manieri custodisce gelosamente.

Prodotti particolarmente apprezzati anche dai turisti che stanno riscoprendo la città con la sua ricostruzione.

Auguri, dunque, a Tullio Manieri e Maria Paola Ianni.