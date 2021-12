Il progetto 'Mammalingua: storie per tutti, nessuno escluso" arriva all'Aquila

La valigia piena di libri del Bibliohub prosegue il suo viaggio per fare tappa all'Aquila.

Porterà letture in lingua madre per bambini e bambine e adulti accompagnatori. "Saremo lieti di condividere tante storie in tante lingue presso la Biblioteca Provinciale 'Salvatore Tommasi' e il Punto Luce L'Aquila con la partecipazione di Stella degli Elfi Libreria itinerante".

La partecipazione è gratuita.

Nel rispetto delle normative Covid vigenti è richiesto il Green Pass all'ingresso. Necessaria la prenotazione al 3290171133 o alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Questo è il calendario degli incontri di lettura in lingua straniera che sarà possibile ascoltare in biblioteca tutti i pomeriggi, da lunedì 13 a giovedì 23 dicembre 2021:

Non mancare!

Altre informazioni su www.mammalingua.it