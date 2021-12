L’Aquila Calcio, “un cesto di solidarietà” per aiutare la onlus L’Aquila per i più piccoli

Un cesto natalizio con i prodotti tipici tipici del territorio per sostenere le attività di L’Aquila per i più piccoli, onlus che supporta le famiglie dei bambini nati prematuri.

E’ l’iniziativa di solidarietà promossa dalla società L’Aquila Calcio e dall’azienda Vivenda Spa, società del gruppo La Cascina, che si occupa di refezione scolastica nelle scuole comunali.

Il pacco natalizio, acquistabile con un’offerta minima di 30 euro, è disponibile allo stadio comunale dell’Aquila. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero telefonico indicato sulla pagina Facebook della società L’Aquila Calcio 1927.

L’iniziativa benefica è stata presentata in conferenza stampa dal presidente dell’Aquila Calcio Stefano Marrelli, dalla presidente della onlus L’Aquila per i più piccoli Rosa Persia, dal direttore filiale Abruzzo marche Umbria Group La Cascina, Vicky Bottone e dall’assessore allo sport del Comune dell’Aquila Vito Colonna.

“La onlus L’Aquila per i più piccoli supporta le famiglie dei nati pretermine - ha spiegato al dott.ssa Persia - Da allora l’associazione ha sempre camminato al fianco del reparto di Neonatologia e terapia intensiva neonatale, sostenendolo nell’acquisto di attrezzature e nell’organizzazione di incontri formativi e dotandolo della figura professionale di una psicologa che segue le famiglie dei bambini prematuri durante questo momento di difficoltà. La onlus ha inoltre realizzato una foresteria in uno degli appartamenti del progetto Case di Cese di Preturo per accogliere le famiglie dei bambini prematuri non residenti all’Aquila durante il periodo di ricovero dei bambini. Dal 2019, la foresteria ha già ospitato 20 famiglie. Tutte queste attività - ha concluso Persia - sono possibili soltanto grazie alle tante donazioni. Invitiamo tutti ad acquistare il cesto natalizio per continuare a supportare la onlus”.

“Siamo felici di poter contribuire a questo bellissimo progetto - ha detto Marrelli - L’Aquila Calcio è e sarà sempre in essere in prima linea sul fronte della solidarietà”.