Istituto Cinematografico ‘La Lanterna Magica’, presentate le attività di fine anno

L’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” saluterà l’anno del quarantennale con due eventi che chiudono un percorso culturale annuale ricco di appuntamenti. Le iniziative proposte hanno visto il cinema interagire con arti diverse, con l’obiettivo comune di valorizzare il prezioso patrimonio conservato nel Centro Archivio Cinematografico.

Giovedì 16 dicembre alle ore 18.30 si terrà il concerto Musiche del vecchio e del nuovo mondo presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo. L’iniziativa è patrocinata dal Consiglio regionale dell’Abruzzo ed intende mettere in luce il legame affettivo con la nostra terra d’origine: l’Abruzzo. E’ un momento che ci ricorda la nostra identità e dove affondano le nostre radici. Punta a ridare dignità alla canzone folk, intesa non solo come puro momento ricreativo ma anche come comprensione filologica di come ha avuto origine l’opera d’arte popolare. Il concerto sarà tenuto da musicisti italiani ed italo-americani: Luisa Speranza, Alessia Paolini e Marco Boffa. Spazierà tra le musiche di Francesco Paolo Tosti, compositore abruzzese, e le musiche di Broadway, affrontando vari temi, tra cui quello dell’emigrazione e quello dell’eredità abruzzese che tanti italiani hanno lasciato in molti stati americani.

Venerdì 17 dicembre presso la Casa del Cinema a Roma, l’Istituto Cinematografico propone un pomeriggio interamente dedicato a Laurel e Hardy, per chiudere i festeggiamenti dei 100 anni dall’esordio del duo più amato della storia del cinema con il progetto “S.O.S. Stanlio e Ollio".

Alle ore 16 si terrà la proiezione de “I fratellini” (Brats e Below Zero), col primitivo doppiaggio italiano del 1938 di Carlo Cassola e Paolo Canali e l’anteprima nazionale del film antologico “Per qualche merendina in più” (Night Owls, Be Big, A Perfetc Day e Oliver the Eighth), con i doppiaggi di Carlo Croccolo, Fiorenzo Fiorentini, Alberto Sordi e Mauro Zambuto.

Alle ore 17.30 sarà presentato il volume “Il comico sentimentale”, di Enzo Pio Pignatiello, edito dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila, dedicato al regista Leo McCarey, figura chiave nella formazione della coppia comica. La pubblicazione è stata riconosciuta di elevato valore culturale dal Ministero della Cultura, Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore. Tra le altre rarità recuperate e proiettate, spicca, dopo 87 anni, l’unico frammento ad oggi esistente della versione italiana del film-rivista all’epoca censurato “La Grande Festa” (Hollywood Party, 1934), ritrovato dal collezionista Lorenzo Bassi e recuperato dal Progetto “S.O.S. Stanlio e Ollio”.

Con la partecipazione di Enzo Pio Pignatiello, Simone Santilli, Paolo Venier (Direzione artistica Progetto SOS Stanlio e Ollio), Manuela D’Innocenzo e Pierluigi Rossi (Coordinamento Scientifico-Culturale Progetto SOS Stanlio e Ollio), Ignazio Gori, Lorenzo Bassi e Franco Longobardi.