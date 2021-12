Rinnovo convenzione con Casa del Volontariato per gestione Centro Informagiovani e adesione Eurodesk

Lo scorso 11 novembre è stato firmato il rinnovo per ulteriori due anni della Convenzione tra il Comune dell’Aquila e la Casa del Volontariato Provinciale per la gestione del Centro Informagiovani, il servizio di informazione e orientamento rivolto ai giovani del territorio aquilano, di età compresa tra i 14 e i 35 anni.

Proseguono pertanto le attività del Centro in questione, che hanno preso avvio dal 1° settembre 2020 attraverso l’attivazione di uno sportello informativo, presso la sede della Casa del Volontariato, in Via Saragat 10, e del così detto "sportello in spalla", cioè uno sportello itinerante presente nelle delegazioni comunali di Sassa e Preturo.

Ai numerosi servizi già erogati in favore degli utenti nell’ambito dell’Informagiovani – consulenze, percorsi di formazione, laboratori di progettazione, attività e iniziative destinate ai giovani – si aggiungono da quest’anno anche nuovi progetti relativi alla realizzazione di “percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento” – PCTO (ex Alternanza scuola lavoro), mediante protocolli d’intesa con gli Istituti scolastici interessati.

Il Comune sta inoltre rinnovando anche per il prossimo anno l’adesione alla rete nazionale Eurodesk, la rete che promuove la cooperazione tra enti e servizi del territorio per favorire l’accesso dei giovani alle opportunità europee. Il Punto Locale Eurodesk, attivato presso il Centro Informagiovani, si arricchirà nel prossimo anno di nuovi servizi e funzionalità rispetto a quelli già attivati, fornendo supporto e orientamento sulle azioni e sui programmi dell’Unione Europea destinati ai giovani, con particolare riferimento ai programmi di mobilità educativa e formativa trasnazionali.