Lettura multilingue della Dichiarazione universale dei diritti umani: il video di Arci L’Aquila per la Giornata per i diritti dei migranti

Sarà pubblicata il 18 dicembre 2021, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dei migranti, la lettura multilingue della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che Arci L'Aquila APS ha realizzato in occasione di questa importante giornata.

22 persone di 19 nazionalità per ribadire l'importanza dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti nei trenta articoli della Dichiarazione che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato il 10 dicembre 1948.

Arci L’Aquila APS ha voluto omaggiare questo documento attraverso una lettura multilingue con la partecipazione dei beneficiari, richiedenti asilo e rifugiati, dei progetti di Accoglienza ed Integrazione dei Comuni di L'Aquila e di Pizzoli, insieme agli operatori ed ai mediatori linguistico culturali dei due progetti gestiti dall’Associazione.

Il video verrà presentato in anteprima negli incontri che Arci L'Aquila ha organizzato presso le scuole di Pizzoli e di Campo di Giove all'interno delle iniziative in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dei migranti. Con la regia di Davide Sabatini, il video è stato realizzato all'interno del MAXXI L’Aquila - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Molti volti e diverse culture per andare a comporre un quadro fatto dei diritti imprescindibili ed inalienabili dell'uomo.