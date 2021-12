Contest di NewsTown: vi regaliamo 2 card myMAXXI per vivere a tempo pieno i musei di L'Aquila e Roma. Ecco come vincerle

Il Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, lancia la card myMAXXI che permetterà di vivere i musei di Roma e L'Aquila a tempo pieno grazie ad un accesso illimitato e preferenziale e di accedere a condizioni agevolate a tutti i nuovi programmi culturali, alle attività didattiche e agli eventi speciali.

Non solo, acquistando la card myMAXXI si diventa sostenitore dell’arte e dell’architettura contemporanee.

Le card possono essere acquistate presso la biglietteria del Museo all'Aquila con il 20% di sconto fino al 6 gennaio 2022.

Ma per le lettrici e i lettori di NewsTown c'è una piacevole sorpresa: vi regaliamo, infatti, 2 card 'individual'.

Come si fa a vincerle? Dovrete inviarci un articolo di massimo 20 righe raccontandoci il 'vostro Maxxi': che cosa rappresenta per voi, che emozioni vi ha regalato visitarlo, che cosa può rappresentare per la rinascita sociale ed economica, oltre che culturale, della nostra città.

L'articolo va inviato alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro e non oltre le ore 16 del 28 dicembre 2021: i due migliori articoli, selezionati insindacabilmente dalla nostra redazione, verranno premiati.

Comunicheremo l'esito del concorso il 30 dicembre alle 18, pubblicando gli articoli vincitori. Che aspettate?

Con myMAXXI avrete vantaggi per un anno intero: