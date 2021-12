L'Aquila, "La Magica Casa di Babbo Natale": giochi, tombolate, incontro con il vero Babbo Natale

Incontri con il vero Babbo Natale, tombolate animate, giochi con gli elfi e folletti, balli e tanto divertimento per bambine, bambini e famiglie.

Questo e altro è in programma il prossimo fine settimana alla Magica Casa di Babbo Natale, allestita all’Aquila in via delle Medaglie d’Oro, al Forte spagnolo, nel piazzale antistante l’Auditorium del Parco.

L’organizzazione delle iniziative è curata dall’associazione Mamme per L’Aquila per conto del Comune capoluogo d’Abruzzo e fa parte delle manifestazioni promosse dalla Municipalità. "Un ringraziamento va al sindaco Pierluigi Biondi, all’assessore Fabrizia Aquilio, al vice sindaco Raffaele Daniele e all’amministrazione comunale nella sua interezza", sottolinea l'associazione.

Sabato 18 dicembre, dalle 10 alle 13, Babbo Natale incontrerà i bambini e sarà possibile consegnare le lettere e imbucarle nella cassetta postale che si trova nella Magica Casa. Ad allietare il tutto, musiche e momenti magici, in un’atmosfera tipicamente natalizia. Dalle 16 alle 20, poi, balli con mascotte ed elfi e animazioni di vario genere, oltre a una tombolata animata.

Lo stesso giorno, sabato 18 dicembre, sempre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, all’interno dell’Auditorium del Parco vari artisti si esibiranno in spettacoli natalizi, con balli e canti.

Domenica 19 dicembre, davanti alla Magica Casa, nuovo incontro con il vero Babbo Natale, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, mentre elfi e folletti mattacchioni faranno divertire i bambini. Altra tombolata animata sempre durante le stesse ore e gran finale, dalle 16 alle 20, con i trampolieri.

Per ricevere le lettere di piccole e piccoli, la cassetta postale della Magica Casa davanti all’Auditorium di Renzo Piano sarà inoltre aperta tutti i giorni (oggi, venerdì 17, e poi da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre), per due ore, dalle 15 alle 17. Un elfo attenderà bimbe e bimbi che vorranno venire da noi.

Chiusura il 24 con esibizione natalizia.