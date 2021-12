Onda d’innovazione - geek festival: il 20 dicembre l'evento finale

Innovazione, creatività, idee, responsabilità e merito: sono i valori a cui si ispira l’iniziativa “Onda di innovazione”.

Obiettivo di questo festival diffuso sul territorio è quello di "costruire un percorso, articolato su più appuntamenti, spalmati nell’arco dell'anno, in grado di veicolare presso un pubblico sempre più vasto la possibilità di conoscere meglio le possibilità, le opportunità e gli strumenti necessari per dare vita ai propri progetti imprenditoriali ed esistenziali".

In particolare, l'intento è quello di dar vita a una ‘rete di spazi di lavoro condiviso’ a vantaggio dell’autoimprenditorialità. "Questi spazi comuni sono luoghi dove le persone si ritrovano per lavorare, sperimentare, imparare in una logica di condivisione e di contaminazione tra vita e lavoro, cliente e fornitore, imprenditore e apprendista. Proprio per questo, in collaborazione con lo spin off dell’Università di Teramo - Cisrem - e avvalendosi di una rete di professionisti ha strutturato uno specifico progetto e un programma di alta formazione e orientamento al lavoro denominato ‘Open Coworking’".

L’evento sarà l'occasione per parlare di innovazione sociale, cittadinanza attiva & startup e fare il punto sulle tante iniziative in cantiere per il prossimo anno.

L’appuntamento è per domani dalle ore 18 presso Strange Office a L’Aquila (via Roma, 215).