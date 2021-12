Consegna della targa di sostenitore benemerito dell'Aquila per la vita a Mimì Alessandri

Domenico Alessandri, Mimì per gli alpinisti e gli amici, ha ricevuto ieri la targa di sostenitore benemerito dell'Aquila per la vita dal presidente Giorgio Paravano e dal socio Felice Flati.

Infatti Mimí negli anni non ha mai fatto mancare il suo importante sostegno alla Onlus cittadina. E lo ha fatto sempre in punta di piedi. Senza clamori. Da vero montanaro. Alessandri è stato ed è un grande protagonista dell’alpinismo sul Gran Sasso e non solo.

Nato nel 1932 a Tempèra ai piedi del massiccio, ha scoperto la grande montagna d’Abruzzo da ragazzo, portando del cibo ai prigionieri alleati fuggiti dai campi di concentramento italiani e tedeschi, e che si nascondevano in montagna.Nominato guida alpina honoris causa, Mimì rappresenta l'emblema dell'alpinismo e dell'amore per la natura non disgiunti dal sostegno concreto ai più deboli.