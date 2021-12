L’Aquila, il 28 dicembre la quinta edizione di Rabdomantica

Si svolgerà martedì 28 dicembre, al Palazzetto dei Nobili a L'Aquila, la quinta edizione di R(abd)romantica. A promuovere l’iniziativa, l’associazione culturale I Guastafeste.

“Quest'anno - scrivono in una nota gli organizzatori - l'evento si pone come la commistione tra Rabdomantica in Tour e la tradizionale data di Rabdomantica di dicembre, un filo rosso ad indicare il percorso che stiamo seguendo che lega le testimonianze di figure ancestrali, arcaiche del nostro territorio, alla cultura del tempo, alla musica, ai canti, ai racconti della tradizione popolare. Una giornata fitta di eventi aperta a tutti coloro che vogliono percorrere un viaggio rabdomantico di intrecci tra il tempo, i luoghi, le storie”.

Il programma

Dalle ore 10.00 alle ore 17.00: "Raccontami com'era una volta...", interviste delle testimonianze legate ai tempi andati attraverso l'ascolto dei racconti degli abitanti dei quartieri dell'Aquila.

Alle ore 17.00 il convegno dal titolo: "Raccontare: l'importanza di darsi tempo" sulla centralità della narrazione come elemento cardine per far scaturire azioni importanti e di varia natura sui territori dell'entroterra e non solo. Interverranno quali relatori: Alessandro Chiappanuvoli, sociologo e community manager, Luca Moretti, scrittore, Amedeo Di Nicola, giornalista.

Alle ore 18.30 con il concerto spettacolo de "I Sud D'Anima" e "I racconti di Rabdo' di Marco Valeri”, un melange di musica e racconti popolari.

A seguire la musica del Trolley Trio con Stefano Gas Valeri, Luca Cicchitti, Marco Leone.

Ingresso libero nel rispetto delle normative Covid, info e prenotazioni ai numeri 3280822365 - 3475130442.