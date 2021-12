Ju parchetto con noi: "Grande successo per il Mercatino del riciclo"

Un grande successo per il mercatino di Natale delle associazioni Ju Parchetto con Noi, Progetto di Vita e Special Olympics Team L’Aquila, il 23 dicembre in piazza duomo.

Sono stati venduti circa 50 oggetti realizzati con materiale di riciclo e recupero (carta, plastica, legno, lana) da ragazzi con disabilità intellettiva e normodotati nel corso di 3 giornate laboratoriali. Tutto il ricavato, derivante dalle offerte che le persone hanno fatto per l’acquisto di uno o più oggetti, è stato devoluto dall’associazione Ju Parchetto con Noi all’associazione Progetto di Vita.

Ju Parchetto con Noi anche per questo Natale ha voluto mandare un messaggio di rispetto ambientale ed attenzione ai comportamenti che teniamo quotidianamente a casa, ridando vita ad oggetti che solitamente consideriamo “rifiuto”; d’inclusione sociale, perché il nostro mondo è di tutti; e di solidarietà, donando tutto il ricavato alla neonata associazione Progetto di Vita che si propone di portare avanti il tema dell’emancipazione sociale delle persone disabili, attraverso il lavoro e l’autonomia.

Un grandissimo ringraziamento alle persone che sono passate a trovarci il 23 e all’assessore Aquilio, al dirigente comunale Caporale e alla Security in servizio per l’estrema disponibilità dimostrata per la causa.