Dakar 2022, i Totani allo start dopo piccole modifiche alla vettura

Superate le verifiche amministrative e, non senza difficoltà, quelle tecniche, i fratelli Tito e Silvio Totani sono pronti a correre la Dakar 2022, che parte domani snodandosi per la penisola arabica in circa 8mila chilometri fino al 14 gennaio.

Arrivati a Jeddah all’inizio della settimana, sono stati impegnati per tre giorni insieme al nutrito staff tecnico con i commissari della Federazione automobilistica internazionale che controllano nei minimi dettagli i mezzi che partecipano alla celebre gara automobilistica. La Nissan Patrol con cui l’equipaggio aquilano – tra i pochissimi iscritti italiani iscritti nella categoria “T1 quattro ruote motrici” – correrà la Dakar, ha dovuto subire alcune modifiche su richiesta proprio degli ispettori Fia.

Le osservazioni sul veicolo hanno imposto una paratia tra l’abitacolo e il serbatoio, realizzata a tempi di record dallo staff della società specializzata Motortecnica e, a causa di una modifica al regolamento dell’ultima ora, i Totani sono stati costretti a cambiare l’impianto di estinzione della vettura. F

atto il rifornimento di carburante, di circa 400 litri con cui affronteranno la prima tappa di circa mille chilometri, non resta che partire.

La Dakar è uno dei rally di automobilismo e motociclismo più famosi al mondo, che prevedeva fino al 2007 la tappa finale nella capitale del Senegal, nell'Africa occidentale. È nota anche come "Parigi-Dakar" perché nelle prime edizioni il percorso iniziava appunto dalla capitale francese per terminare in quella del Senegal. In seguito, mentre l'arrivo si è mantenuto quasi sempre a Dakar, la sede di partenza ha subito diversi spostamenti dal 1995. Alla gara partecipano autovetture, motociclette, autocarri, quad e Side by Side. I mezzi che intraprendono questa durissima gara sono dotati di Gps e si vedono rinforzare le proprie parti meccaniche per sopportare il gran caldo e le sollecitazioni.

È la terza volta che l'Arabia Saudita ospita l'evento internazionale, con il supporto della Saudi Automobile and Motorcycle Federation.

La gara, dopo le verifiche amministrative e tecniche a Gedda, e dopo una breve prova speciale, denominata prologo, sabato primo gennaio, inizierà ad Ha'il e terminerà a Gedda dopo 12 tappe e circa 8.000 chilometri complessivi lungo i suggestivi canyon del deserto saudita e le scogliere nella regione di Neom, con una giornata di riposo prevista per l'8 gennaio nella capitale, Riyadh.