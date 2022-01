L’Istituto Cinematografico saluta il 2021 con la mostra "Il cinema in Abruzzo", proposta nell’ambito del progetto Il Cinema, identità dell’Abruzzo finanziato dalla Giunta Regionale.

Dal 17 dicembre al MuMAC, Museo dei Mestieri e delle Arti del Cinema è stato possibile visitare un’esposizione di foto, materiali cartacei, documenti video, macchine d’epoca in un percorso storico che ha accompagnato il visitatore a conoscere la Storia del Cinema in Abruzzo, in tutte le sue sfaccetture.

Un escursus storico tra le storiche sale cinematografiche dell’Abruzzo, i professionisti del tempo tra proiezionisti di film in pellicola e i “Cinemari” che portavano il cinema nelle piazze, i macchinari utilizzati e custoditi ancora oggi, le vecchie “pizze” che l’Istituto gelosamente conserva nella Cineteca “Maria Pia Casilio”, le locandine e i manifesti che la sala cinematografica esponeva per divulgare la programmazione del giorno.

In anni in cui nessuno aveva la televisione, il cinema rappresentava un punto di incontro tra amici e parenti, un luogo dove sbocciavano i primi amori, da cui sono nate famiglie, davanti a teli bianchi che erano finestre su mondi sconosciuti.

Le giovani generazioni devono poter conoscere questa storia per poter apprezzare le proprie radici!