Concorso “Mariella Di Girolamo”, primo premio a dottoressa di ricerca UnivAQ Vanessa Castelli

Vanessa Castelli, dottoressa di ricerca in Medicina Clinica e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi dell'Aquila, è la vincitrice del concorso intitolato a Mariella Di Girolamo bandito dalla Fondazione abruzzese per le Scienze della Vita Onlus di Lanciano.

Il concorso era riservato a coloro che avevano conseguito il titolo di dottore di ricerca in campo biomedico in un'università abruzzese dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021.

Vanessa Castelli si è classificata prima tra 16 partecipanti. Secondo classificato Mohammad El Khatib, dottore di ricerca in Biotecnologie Cellulari e Molecolari, Università degli Studi di Teramo. Terzi classificati ex aequo sono stati Andrea Delli Pizzi e Chiara Filippini, dottori di ricerca in Neuroscienze e Imaging dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività della Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita Onlus, che utilizza il 5xmille della ricerca scientifica e universitaria. Quest’anno il Premio era intitolato a Mariella Di Girolamo, nota ricercatrice della Fondazione Mario Negri Sud, venuta a mancare nel giugno scorso. Di Girolamo ha fatto parte, per diversi anni, del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita, nata dalla trasformazione della Fondazione Negri Sud, e, come tale, aveva fortemente voluto i premi di tesi di dottorato.