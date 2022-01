Artribune: il MAXXI L'Aquila tra i migliori 10 musei inaugurati nel mondo nel 2021

Quali musei aperti nel 2021 si sono distinti per le qualità spaziali? Quali operazioni hanno portato alla nascita di nuovi poli di interesse culturale nelle metropoli internazionali, ma anche nelle città italiane?

Artribune ha pubblicato una classifica di fine anno che, data l’attuale impossibilità di raggiungere fisicamente gran parte delle sedi scelte, punta soprattutto a offrire una ricognizione degli ultimi dodici mesi dal punto di vista dell’architettura, riunendo gli esiti più promettenti e validi.

Ebbene, tra i 10 migliori musei inaugurati nel mondo nel 2021 c'è anche il MAXXI L'Aquila.

"Impossibile non ricordare l’apertura del museo di arte contemporanea abruzzese, visitabile dal 3 giugno scorso nel cuore dell’Aquila", scrive Artribune. "Ad accogliere le opere della collezione capitolina del MAXXI, che saranno via via presentate sulla base di specifici progetti espositivi, sono le rinnovate sale del settecentesco Palazzo Ardinghelli, risorto dalle ceneri del sisma del 2009. L’operazione, dalla lunga gestazione, va nella direzione giusta: incoraggiare una sempre più capillare diffusione dei linguaggi contemporanei oltre le mete più battute".

Gli altri musei citati sono il Fellini Museum di Rimini, il Neue Nationalgalerie di Berlino, il Munch Museum di Oslo, l'Hans Christian Andersen Museum di Odense, il Kunsthaus di Zurigo, il Ges 2 di Mosca, il Depot Boijmans Van Beuningen di Rotterdam, la Bourse de Commerce di Parigi e l'M+ di Honk Kong.