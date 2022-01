MAXXI L'Aquila nel fine settimana su Rai 5 e Rai 3. Dal 16 gennaio riprendono le visite guidate della domenica

Lo hanno visitato quasi ventimila persone, di cui 1.800 durante le aperture straordinarie del periodo natalizio, e Artribune lo ha inserito fra i 10 migliori musei inaugurati nello scorso anno in Italia e nel mondo: il MAXXI L’Aquila continua a crescere e si prepara a un anno di grande attività, sperimentazione, collaborazioni e novità a partire dal mese di marzo.

Intanto, ancora per qualche settimana, sarà possibile visitare questo gioiello del tardo Barocco e scoprire le opere della sua mostra PUNTO DI EQUILIBRIO. Pensiero spazio luce da Toyo Ito a Ettore Spalletti a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Margherita Guccione, anche approfittando delle visite guidate che si terranno nelle domeniche di gennaio (16, 23, 30 gennaio) alle ore 17 e alle quali è possibile partecipare registrandosi all’indirizzo: https://maxxilaquila.art/eventi/.

I più piccoli e le famiglie, invece, potranno partecipare sabato 22 gennaio 2022 alle 16 alla divertente caccia al tesoro organizzata in museo alla scoperta dell’arte contemporanea. Registrazione all’indirizzo: https://maxxilaquila.art/evento/caccia-al-tesoro-al-museo-22gennaio/.

In questo fine settimana, inoltre, anche chi non sarà fisicamente in Abruzzo avrà l’opportunità di scoprire il Museo o di rivederne le immagini sui canali televisivi nazionali in due prestigiosissime occasioni. Domani, venerdì 14 gennaio alle 19.20 andrà in onda su Rai5 il documentario “Maxxi L’Aquila” prodotto da Rai Cultura, scritto da Silvia De Felice e Giuseppe Sansonna, che firma anche la regia, e trasmesso per la prima volta il 28 maggio scorso, proprio in occasione dell’apertura del Museo. Palazzo Ardinghelli viene raccontato come uno dei simboli della città destinato a soccombere e rinascere dalle proprie macerie, conservando così tracce di medioevo, rinascimento, barocco fino a diventare un polo dell’arte del XXI Secolo e centro di sperimentazione. Un insediamento che si inserisce in pieno nella storia secolare della città dell’Aquila che, da sempre, ha attirato e esperienze artistiche di alto livello. Il documentario dedica un approfondimento alle esperienze più significative e agli artisti più amati come Marcello Mariani al quale il MAXXI L’Aquila ha dedicato nel periodo natalizio, in collaborazione con altre istituzioni della città, un sentito omaggio.

Sabato 15 gennaio alle 10.45 su Rai Tre, invece, il seguitissimo TGR Bellitalia dedicherà al MAXXI L’Aquila un servizio realizzato da Antimo Amore della redazione del TGR Abruzzo con interventi del direttore Bartolomeo Pietromarchi che guiderà il pubblico alla scoperta del palazzo e delle opere in museo.