“Viaggio in Abruzzo”, su Virtù Quotidiane torna la serie che celebra il buono e il bello

Dopo il successo della prima stagione, torna “Viaggio in Abruzzo”, la serie a puntate di Virtù Quotidiane che tra i borghi, le valli e gli altipiani, fa scoprire paesaggi mozzafiato e incontaminati, antiche tradizioni, luoghi e volti ricchi di storia.

Le telecamere della testata d’informazione che quotidianamente si occupa di enogastronomia, agricoltura, itinerari e personaggi, condurranno nuovamente alla scoperta delle realtà più interessanti e per certi versi meno conosciute di una terra straordinaria.

Nel 2021, in dieci puntate “Viaggio in Abruzzo” ha fatto scoprire borghi, prodotti tipici, agricoltura e allevamento. Un esperimento che si è rivelato di successo con decine di migliaia di visualizzazioni e per questo è pronta a partire la seconda serie, dopo aver visitato la Valle del Sagittario, Campotosto Santo Stefano e Ofena, le colline teramane, Villamagna con la Doc più piccola e giovane d’Abruzzo, Vasto con il celebre brodetto, Atri, Montebello di Bertona, la Valle Roveto a cavallo, Castel del Monte e la Valle Subequana. E fatto scoprire agli utenti iconici casari, prodotti di eccellenza come la mortadella di Campotosto, la lenticchia di Santo Stefano e il vino Montepulciano del “forno d’Abruzzo”, il mondo brassicolo artigianale, i grani antichi e la liquirizia di Atri, la pregiata oliva monicella, il formaggio pecorino canestrato e il prezioso tartufo subequano.

La prima puntata della nuova stagione – che sarà online da sabato 29 gennaio – è ad Anversa degli Abruzzi (L'Aquila) ed è dedicata a Nunzio Marcelli, autentico custode della montagna abruzzese, fondatore negli anni ’70 - in pieno boom economico - della cooperativa Asca con l’obiettivo di recuperare le terre incolte attraverso l’allevamento e il pascolo.

La serie è visibile su www.virtuquotidiane.it, sul relativo canale Youtube e sulla pagina ufficiale di Facebook.