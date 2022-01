"Fascismo Mainstream": primo talk del 2022 di Radici con il giornalista Valerio Renzi

Il fascismo è un fenomeno che appartiene esclusivamente al passato o si può riproporre davvero nel futuro? Dirimere questo nodo è fondamentale per capire l’avanzata dell’estrema destra, il successo di tesi xenofobe e suprematiste, l’ingresso nel dibattito pubblico di concetti e riflessioni fino a poco tempo fa ritenuti impresentabili.

Radici presenta il suo primo talk del 2022: ospite Valerio Renzi, giornalista e scrittore, autore del libro "Fascismo Mainstream".

L'appuntamento è per sabato 29 gennaio, alle 18:30, in via Leosini 6 all'Aquila.

Negli ultimi anni, Renzi ha partecipato come relatore o auditore a una gran quantità di dibattiti sui temi del razzismo, dell’avanzata dell’estrema destra, sull’azione dei gruppi neofascisti e neonazisti. Si è reso conto che c’era l’esigenza di iniziare ad affrontare la questione con una prospettiva differente, abbandonando un approccio puramente descrittivo ed entrando nello specifico del perché quella che sembrava un’ideologia definitivamente sconfitta dalla storia si riaffacci sullo scenario contemporaneo, raccogliendo consensi e determinando il senso comune.

La tendenza maggioritaria di giornalisti, intellettuali, esponenti politici democratici, progressisti, è quella di pensare i propri avversari come privi di idee. Le parole d’ordine e i discorsi dei fascisti e della destra vengono presentati semplicemente come un’ideologia bestiale, una sorta di deviazione patologica da quello che è giusto e naturale.

Con un linguaggio che mischia la politica e il pop, Valerio Renzi ci sfida nel racconto di un "Fascismo Mainstream", una destra che fa egemonia anche dal punto di vista culturale e che chiede di guardarla con lenti nuove e con una grammatica che non può limitarsi a definirsi antifascista.

Medierà l’incontro il giornalista Nello Avellani.

Per garantire un ambiente intimo e tranquillo, si chiede di prenotarsi scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , indicando nome, cognome e numero di posti da riservare.

L'evento è a ingresso libero, con obbligo di green pass.

Radici è uno spazio multiculturale, oltre che un laboratorio per creare sul momento. Radici è condivisione di pensieri e immagini. Si trova in via Leosini 6, all'Aquila.