Servizio civile: il 3 febbraio all'Università dell'Aquila presentazione di quattro progetti

Giovedì 3 febbraio 2022, alle 15, al DSU-Dipartimento di Scienze Umane (viale Nizza 14), nell’aula magna “Alessandro Clementi”, verranno presentati i 4 progetti di Servizio Civile per l’area Inclusione e Disabilità presentati dal CSV Abruzzo nell’ambito del Programma “Comunità Conoscenza Crescita Partecipazione”.

Si tratta di “Art. 3” e “Alimentare la Conosc(i)enza” – dei quali sarà titolare l’Università degli Studi dell’Aquila – e di “Due piedi sinistri” e “Volontari per la salute mentale 2.0”, che invece saranno realizzati da associazioni da anni attive sul territorio.

All’evento – che sarà trasmesso in diretta su piattaforma Webex Cisco https://univaq.webex.com/meet/cinferenze e su You Tube https://www.univaq.it/live -parteciperanno il rettore UnivAQ Edoardo Alesse e il vice presidente del CSV Abruzzo Luigi Milano.

Per accedere all’aula magna occorre essere muniti di green pass.

I progetti UnivAq

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (Presidenza del Consiglio dei Ministri) ha finanziato i due progetti presentati dal CSVAbruzzo, ente titolare di servizio civile, che saranno attivati all'interno dell’Università degli Studi dell’Aquila, ricompresi nel Programma CCCP - Comunità Conoscenza Crescita Partecipazione.

L’Ateneo, che si distingue nel ranking internazionale sul tema della sostenibilità e della giustizia sociale, aggiunge queste nuove progettualità alle attività in essere sul fronte dell’inclusione, dell’educazione di qualità per tutti e tutte, delle pari opportunità formative.

Art. 3 -Richiamando il principio costituzionale secondo cui è compito della Repubblica rimuovere ostacoli di varia natura che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione alla vita sociale – è il progetto che vedrà impegnati 4 volontari di servizio civile presso i servizi che Univaq offre a studenti e studentesse con disabilità e DSA, servizi che prevedono forme di tutorato e supporto, azioni di orientamento e raccordo tra Scuola e Università, diffusione della cultura dell’inclusione e della solidarietà.

Alimentare la ConoSc(i)enza- E’ un progetto che intente promuovere il benessere fisico ed emotivo dei giovani attraverso interventi finalizzati alla prevenzione primaria nei giovani utilizzando un approccio peer-to-peer. Focus centrale delle azioni progettuali è la comunicazione delle buone pratiche attraverso modalità, tecniche e linguaggi accessibili, dinamici e di ampia diffusione finalizzando al meglio le conoscenze e le competenze scientifiche e cliniche di Sanità Pubblica del Dipartimento Mesva. La promozione della salute va a incidere sullo sviluppo del benessere quale armonica declinazione della Qualità di Vita, equilibrio emotivo che tende alla positività. Ma per star bene è fondamentale sapere, sapere per ben agire, sapere per creare un bagaglio di conoscenze che possano supportare il cambiamento di sé volto al perseguimento del miglior equilibrio armonico possibile.

I due promotori del Progetto sono rispettivamente il Prof. Alessandro Vaccarelli, Prorettore delegato per gli studenti e le studentesse con disabilità e con DSA, e la Prof.ssa Dina Di Giacomo, Direttrice della Scuola di specializzazione in Psicologia clinica.

Come fare domanda/Scadenze

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 14.00 del 10 febbraio 2022 ed è rivolto a giovani in età compresa tra i 18 e i 28 anni. La durata sarà di 12 mesi e i volontari saranno impegnati per 25 ore settimanali, con un compenso di 444,30 euro.

Per compilare la domanda, gli interessati troveranno i link utili sul sito www.csvabruzzo.it/laquila/