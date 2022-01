"Next generation PL": i ragazzi e le ragazze del Punto Luce dell'Aquila si raccontano

Recita un proverbio cinese: Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri altri mulini a vento.

Porsi in ascolto di quanto bambinə e ragazzə hanno da raccontare é un atto doveroso, soprattutto in questo complesso momento storico in cui bisogna saper afferrare le opportunità generate dalla crisi a favore di un cambiamento reale.

"Cercare di catalizzare e amplificare quelle voci, idee ed azioni é quanto facciamo da più di 5 anni al Punto Luce L'Aquila, grazie al presidio territoriale di Save the Children e dal 2021 con l'impegno della cooperativa Appstart Onlus. É in tale prospettiva - viene spiegato in una nota - che nasce questo suggestivo video racconto,"Next Generation PL", ideato, scritto e realizzato dai ragazzi e dalle ragazze del Punto Luce L'Aquila durante il laboratorio audio visivo a cura di Francesco Paolucci.