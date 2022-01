Giornata della Memoria: l'Anpi promuove un incontro con studenti e studentesse del Cotugno

L’ANPI dell’Aquila promuove per domattina un incontro con gli studenti e le studentesse dei licei del Cotugno per celebrare il giorno della Memoria.

Con i saluti di Tommaso Cotellessa (presidente cittadino dell’ANPI aquilana) e di Serenella Ottaviano (direttrice didattica del Liceo Cotugno), i ragazzi e le ragazze delle classi superiori, collegate online coi loro insegnanti, incontreranno Noemi Di Segni, Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

"Sarà un piacere e un onore poter avere nostra ospite una delle più autorevoli rappresentanti di quel mondo che fu vittima di uno sterminio così agghiacciante che gli stessi supersiti non riuscirono a raccontarlo: per paura che tante atrocità non potessero essere credute e anche per un insopportabile senso di colpa nell’essere sopravvissuti", si legge in una nota dell'Anpi. "Celebreremo domani la Giornata della memoria che ufficialmente è il 27 gennaio (anniversario della liberazione del lager di Auschwitz-Birkenau da parte delle truppe dell’Armata Rossa) anche perché vogliamo che ogni giorno sia il Giorno della Memoria. Perché non solo dobbiamo onorare il ricordo delle vittime dell'Olocausto (che sterminò 6 milioni di ebrei, deportati Rom, Sinti, omosessuali, disabili, perseguitati politici) una tragedia che molti ancora oggi continuano a negare. Ma perché quella tragica lezione della storia ci chiede di affermare quei valori di dignità e umanità che tuttora vengono violati, ci impone di contrastare violenze, discriminazioni, incitamenti all’odio e al disprezzo di chi è diverso, ci spinge a riaffermare ogni giorno e sempre l’uguaglianza di uomini e donne, i diritti, la libertà e la sacralità della vita".