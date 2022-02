Consiglio regionale d'Abruzzo tra Festival della canzone cristiana e Expo Dubai: i lavori dell'assise fermi per due mesi

La prossima riunione del Consiglio regionale è fissata per il 24 febbraio; l'ultima, si era tenuta il 30 dicembre scorso, per l'approvazione del bilancio.

L'Emiciclo si è concesso quasi due mesi di vacanza; evidentemente, il lavoro svolto negli ultimi mesi ha lasciato tossine da smaltire nei consiglieri regionali che, dunque, potranno 'respirare' e, perché no, 'regalarsi' un soggiorno a Dubai.

Intanto, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri (Forza Italia) e la consigliera regionale Sabrina Bocchino (Lega), uno dei membri della segreteria di presidenza, rappresenteranno la Regione a Sanremo; no, non parliamo del Festival della canzone italiana bensì della kermesse dedicata alla canzone cristiana: avete capito bene, in questi giorni sulla riviera ligure è in programma un evento sponsorizzato da Radio Vaticana e patricinato dal 'comune dei fiori' e dalla diocesi Ventimiglia-Sanremo; si tiene oggi, domani e venerdì, dalle 14:30 alle 19:30, all'Auditorium di Villa Santa Clotilde dell'Opera Don Orione.

Il Festival, organizzato dal cantautore e direttore artistico Fabrizio Venturi, ha come obiettivo quello di diffondere e far conoscere in Italia, in modo più approfondito, la canzone di ispirazione cristiana o Christian music. Tra gli ospiti ci sono Giuseppe Cionfoli, Debora Vezzani, Padre Luca Arzenton, i Kantiere Kairòs, Max de Palma, Sefora Orefice, Don Michele Madonna, Capitano Ultimo (Sergio De Caprio), Diolovuole Band, Don Lino – Don Pasqualino di Dio, Bruno e Basta e il critico d'arte Vittorio Sgarbi, il quale, venerdì, offrirà una lettura critica della canzone di ispirazione cristiana, per evidenziarne le peculiarità che la caratterizzano come forma d'arte. "Con il Festival della Canzone Cristiana - ha spiegato Venturi alla presentazione dell'evento - vogliamo proporre un genere, quello della christian music, in grado di stare in cima alle classifiche come tutti gli altri generi, siano questi il pop, il rock e così via". L'unica differenza sta nel significato: "Quello legato al genere della canzone cristiana è il più importante esistente al momento, perché si parla del genere umano ovvero di Dio - aggiunge - Per cui se in cima alle classifiche troviamo canzoni dedicate a un ciclista o a chiunque altro, non vedo perché non ci possa essere anche l'argomento più importante del mondo che è Dio".

Altro che Achille Lauro.

Poteva mica Regione Abruzzo non partecipare? Sospiri e Bocchino sono accompagnati da due dipendenti regionali, con il compito di supporto. Ovviamente, il costo è a carico dei contribuenti: "gli oneri derivanti dalla missione sono imputabili al capitolo di spesa 1003 'Rimborso spese missioni consiglieri regionali', è messo nero su bianco nella proposta di deliberazione della 'Direzione affari della presidenza e legislativi' [puoi leggerla qui]. Nel provvidimento si precisa che "l’autorizzazione, con il relativo previsto trattamento di missione, è limitata a un solo pernottamento, mentre sono giustificate le assenze eventualmente registrate alle riunioni degli organi istituzionali per il periodo di partecipazione all'evento".

Per gli altri consiglieri regionali c'è sempre la possibilità di trascorrere un paio di giorni a Dubai dove è in corso l'Expo; nel Padiglione Italia, il mese di febbraio verranno accese le luci sull'Abruzzo e, per questo, sono previste alcune 'missioni istituzionali': la prima, si è tenuta in occasione dei Regional Day dal 29 gennaio al 1 febbraio. Ce ne sono altre due in calendario: una dedicata al 'food & beverage', dal 7 all'11 febbraio, e l'altra al mondo delle imprese il 21 e 22 febbraio.

Ebbene, l'Ufficio di Presidenza dell'Emiciclo ha deliberato di aderire alle iniziative previste nel Padiglione Italia, autorizzando tutti i consiglieri regionali a partecipare; nella delibera [qui] si precisa che l'autorizzazione a partecipare all'Esposizione universale, con il relativo trattamento di missione previsto, è limitata però a due soli pernottamenti, mentre sono giustificate le assenze eventualmente registrate alle riunioni degli organi istituzionali per l'intero periodo di partecipazione all'evento. Anche in questo caso, ciascuno dei consiglieri e rappresentante dell'Ufficio di presidenza potrà essere accompagnato da un dipendente che lo assisterà nel corso della missione.

Per i lavori consiliari, ci si rivede il 24 febbraio.