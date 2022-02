Giornata internazionale delle donne nella scienza, l’11 febbraio l’evento ‘ResearcHER, vite da ricercatrici’

Giunta quest’anno alla sua sesta edizione, la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, promossa dalle Nazioni Unite, ha l’obiettivo di celebrare il fondamentale contributo femminile alla conoscenza e all’innovazione, incoraggiando le ragazze a intraprendere un percorso di formazione scientifica e promuovendo anche in questo campo la parità di genere.

Gli atenei aquilani hanno aderito all’evento internazionale promuovendo un incontro tra il pubblico e volti noti della scienza al femminile, ricercatrici che si sono distinte nei loro specifici settori - fisica delle particelle, cambiamenti climatici, divulgazione della scienza.

A raccontare le loro esperienze, l’11 febbraio dalle 10 alle 13, presso l’auditorium dell’edificio Alan Turing, nel polo di Coppito dell'Università degli Studi dell’Aquila, saranno Lucia Votano, già Direttrice dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, Serena Giacomin, climatologa, presidente del Network Italiano degli studi sul Clima, esperta di cambiamenti climatici e meteorologia per le reti Mediaset e DeAgostini, vincitrice del Premio Donna Ambiente 2021, Giuliana Galati, fisica delle particelle, divulgatrice, membro del CICAP Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, presentatrice di SuperQuark+ su RaiPlay, ideatrice e conduttrice del podcast Scientificast.

Il punto sulla parità di genere in ambito scientifico e nelle società moderne - tra luoghi comuni, linguaggi sessisti e discriminazioni storiche - sarà fatto da Lorenzo Gasparrini, dottore di ricerca in Filosofia Estetica, formatore femminista, autore di libri di attivismo politico antisessista. L’appuntamento si rivolge, principalmente ma non solo, alle scuole, perché ragazze e ragazzi possano cogliere il fascino della scienza e del progresso della conoscenza, come un cammino comune in cui tutti possono dare il proprio contributo.

L’evento rientra tra le azioni promosse dai CUG Comitati Unici di Garanzia del GSSI e dell'Università degli Studi dell'Aquila ed è stato organizzato da Chiara Badia, Elisabetta Baracchini, Denise Boncioli, Claudia Bussani, Francesca Caroccia, Martina Dal Molin, Natalia Di Marco, Carmelo Evoli, Mariateresa Gammone, Francesco Giansanti, Rosa Petrera, Manuela Ricci, Francesco Salamida.

Come Partecipare

L’evento si svolgerà in presenza, presso l’auditorium (aula A0.6) dell’edificio “Alan Turing” dell’Università dell’Aquila, piano terra, Blocco 0, Coppito (con arrivo alle 9.30 e Green Pass obbligatorio). Per richiedere la partecipazione in presenza è necessario compilare entro il 4 febbraio il form che si raggiunge con il seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeorUFHwaAxKdPvtn_e-ucaf4-PPFwJLMMWXSn7XfGP8WQg_A/viewform Chi fosse interessato a seguirlo a distanza può farlo tramite la piattaforma interattiva Cisco Webex (https://univaq.webex.com/meet/conferenze) o lo streaming su YouTube (www.gssi.it/streaming e www.univaq.it/live ). In caso di partecipazione online, è comunque gradita la registrazione tramite il form separato che si trova a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo0IkZf6c2yMlud1spiRjBllRjcarmjWJs7wyBxHkYP6ll5g/viewform

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .