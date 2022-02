'Speciale San Valentino': sabato 12 febbraio mercatino a Casematte

Sabato 12 febbraio dalle ore 15 si svolgerà presso lo spazio sociale di CaseMatte, all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio, l’ottava edizione del mercatino dell’usato e artigianato.

Dopo lo stop dovuto al covid, riparte l’edizione mensile del mercatino, in formato leggermente ridotto rispetto al solito, ma in versione “speciale San Valentino”.

Saranno come sempre presenti espositori con abiti nuovi e usati, artigianato locale e prodotti originali fatti a mano. Il mercatino in caso di mal tempo, si terrà all’interno di un tendone riscaldato e sarà quindi confermato anche in caso di pioggia.

L’evento alle 19 sarà allietato da un aperitivo musicale a cura della cantastorie aquilana Anna Barile.