Barattelli, il 10 febbraio Greta Margaret Cipriani per il 'Circolo Giovani Amici della Musica'

Per gli appuntamenti del giovedì promossi dal Circolo Giovani Amici della Musica, nell’ambito del cartellone della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, è in programma il 10 febbraio, il recital pianistico di Greta Cipriani, conosciuta anche con il nome d’arte Greta Margaret, all’Auditorium del Parco con inizio alle ore 18.

“Il mio universo” è il titolo dell’evento musicale proposto dalla giovane pianista, poetessa, compositrice di origine abruzzese e diplomatasi in pianoforte al Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila. Un viaggio che inizia da pagine di Chopin, Rachmaninov, Liszt, De Falla fino al tango di Piazzolla e alle opere originali scritte dalla stessa artista.

Impegnata nel campo della musica e della poesia, ha prodotto varie opere, suonate o rappresentate nei teatri italiani. Artista poliedrica e talentuosa, riesce a stupire e a coinvolgere. Nel 2020 pubblica “Piano Universo” il suo ultimo lavoro, interamente autoprodotto: un innovativo esperimento della pianista, di formazione classica, di uscire fuori dai rigidi confini “classici”, ponendosi e confermandosi in atteggiamenti che proiettano la musica pianistica, di ispirazione certamente classica, verso orizzonti diversi, passando attraverso l’uso di effetti elettronici direttamente nella cultura pop. Nel 2017 Greta ha vinto uno dei più importanti contest per la musica emergente, il “Tour Music Fest”, con il singolo “Tanguerìa”, brano formato da sezioni dal carattere differente in maniera dinamica e efficace, conquistando il premio come “Miglior Musicista”.