"Organizziamo insieme l'8 marzo a L'Aquila": il 12 febbraio un'assemblea pubblica

Un'assemblea pubblica, sabato 12 febbraio alle 16, per organizzare lo sciopero dell'8 marzo. A lanciare l'iniziativa è il collettivo Fuori Genere, una delle realtà della Rete 8 Marzo L'Aquila.

"Dai due giorni dell'assemblea nazionale di Non Una Di Meno appena trascorsi - si legge in una nota di Fuori Gnere - condividiamo la nostra adesione allo sciopero femminista e transfemminista per la giornata dell’8 Marzo, un momento fondamentale di lotta intersezionale e aggregazione. Un momento in cui si darà voce a tutte le invisibilità, in cui si uniranno le lotte. Vogliamo riportare la forza, la potenza, la dimensione collettiva dello sciopero e costruire insieme il suo processo prima durante e oltre l’otto marzo, per far sì che avvenga un cambiamento collettivo che contrasti un sistema che tende a frammentare le nostre vite in chiave individualistica per renderci più solə, isolatə e fragili nell’affrontare le precarietà delle nostre esistenze che mai come in questo periodo sono venute fuori".

"Pensiamo - prosegue il collettivo - che sia importante scioperare insieme dal lavoro produttivo, riproduttivo e di cura, da specismo, abilismo, razzismo, dai generi dei generi e dai consumi, dalla precarietà lavorativa, dall’invisibilità della salute mentale, dalla devastazione ambientale e da molte altre problematiche che questa società continua ad ignorare. Soprattutto oggi, a due anni dall’inizio della pandemia, siamo testimoni consapevoli di quanto questa situazione abbia condizionato le donne in particolare ma più in generale le persone tutte, le soggettività più oppresse, le classi meno abbienti, le lavoratrici e i lavoratori precarə, le/gli studentə, dalla scuola primaria all’Università, i/le migranti".

"Per questo motivo vi invitiamo il 12 febbraio nella sede di Animammersa (Parco di Collemaggio, ex ospedale psichiatrico, L'Aquila, Abruzzo) alle 16.00 ad un'assemblea pubblica in cui ogni realtà, associazione e singolə potrà esprimere e condividere le proprie rivendicazioni ed oppressioni e organizzare insieme la giornata dell’8, anche proponendo nuove forme di sciopero che possano includere anche chi non può scioperare poiché disoccupatə, pensionatə, migrantə, precarə, malatə e/o studentə. Affinché l'8 marzo sia un momento di lotta collettiva e con la sicurezza che unitə possiamo essere più forti".

"L'assemblea si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Auspichiamo la presenza di quante più persone possibili in presenza, così da ridurre i limiti che il digitale inevitabilmente comporta ma chi è impossibilitatə a raggiungerci fisicamente può richiederci il link per partecipare all'assemblea da remoto tramite e-mail".