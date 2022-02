Univaq: inaugurazione dell'anno accademico con la ministra Messa. Alesse: "Ateneo promotore di prossimità"

Univaq come promotore di prossimità.

E' questo il tema scelto per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli studi dell'Aquila che si è tenuta stamane, all'Auditorium 'Florio' della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza nel trentennale della sua istituzione.

Prossimità che non indica solo contiguità fisica o temporale, che in alcuni casi ci è ancora preclusa - ha sottolineato il rettore Edoardo Alesse - "ma anche una condizione dello spirito, la predisposizione ad essere a fianco ed in sintonia con gli altri, comprendendone i problemi ed aiutando a risolverli". Questa prossimità - ha aggiunto Alesse - "l'abbiamo esercitata nel tempo nei confronti di tutti i soggetti che compongono il nostro sistema di relazioni, ma in questo momento, oltre che praticarla, sentiamo il dovere anche di promuoverla, tenendo nella massima considerazione le linee strategiche dell'Ateneo, e reindirizzando, alla luce di questa rafforzata esigenza, le nostre attività istituzionali".

La scelta di tenere la cerimonia nel prestigioso auditorio della Guardia di Finanza attiene, certo, "al sentimento di stima e rispetto per i garanti della legalità economico-finanziaria e dell'ordine e della sicurezza pubblica della nazione", ma è da ricondursi anche "allo spirito di massima collaborazione che l'Università e la Scuola mettono in campo congiuntamente per il raggiungimento di un obiettivo comune, importante e delicato, ossia la formazione secondo standard qualitativi elevati e facilmente verificabili di centinaia e centinaia di allievi che, con cadenza annuale, arrivano all'Aquila da ogni parte d'Italia".

Ad accogliere il rettore e il Senato accademico, il generale Cristiano Zaccagnini, Comandante della Scuola, e il generale Carlo Ricozzi, Ispettore degli istituti di istruzione; in platea, tra le autorità politiche, civili, militari e religiose, il vice sindaco del Comune dell'Aquila Raffaele Daniele, la prefetto Cinzia Torraco, la presidente della Corte d'Appello Fabrizia Francabandera, l'avvocata generale dello Stato Margherita Cairo, il manager della Asl 1 Ferdinando Romano, il Commissario straordinario alla ricostruzione del centro Italia Giovanni Legnini.

Ospite d'eccezione la ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa.

"Presenza in sicurezza" è stato il mantra di Univaq in questi mesi, ha rivendicato il rettore Alesse: "abbiamo mantenuto un livello di tassazione tra i più bassi d'Italia, innalzato la soglia della no tax area e fornito a chi ne aveva bisogno i presidi informatici per la didattica a distanza, senza però mai abiurare, optando per scelte più comode, al valore imprescindibile della presenza e delle relazioni interpersonali nella qualità della formazione".

Nonostate le difficoltà, "abbiamo arricchito l'offerta formativa intercettando gli input del mondo scientifico e degli stakeholders territoriali - ha proseguito Alesse - raggiungendo il ragguardevole numero di 72 corsi di laurea, aumentando contestualmente la multidisciplinarietà ed il grado di internazionalizzazione, con 15 corsi erogati in lingua inglese". Non solo: "abbiamo progettato, insieme a Comune e GSSI, il Collegio di merito 'Ferrante d'Aragona' strutturando la fondazione che lo gestirà; sarà un collegio diffuso nella e per la città, estremamente importante per dare riscontro alle esigenze di residenzialità di moltri nostri iscritti, il 65% dei quali è fuori sede".

E i numeri delle iscrizioni stanno premiando l'Ateneo, se è vero che Univaq è in controtendenza con un aumento dei numeri che dovrebbe riconfermarsi anche per il prossimo anno accademico.

Intanto, si sta spingendo nella direzione del recupero degli immobili di pregio di proprietà dell'Università: "a breve torneremo nella piena disponibilità del centro congressi Luigi Zordan, presso il complesso di San Basilio, stiamo valorizzando inoltre il giardino alpino di Campo Imperatore, rifacendone la struttura muraria e salvaguardando la varietà delle specie arborie e floreali, nella speranza che possa divenire un avamposto di prossimità per far conoscere le nostre bellezze naturali nonché un osservatorio per i cambiamenti climatici e per lo studio e la tutela della biodiversità".

Univaq ha infine esibito prossimità ed attenzione alle più importanti istituzioni locali e nazionali, e collaborazioni sia in ambito didattico che di ricerca con le strutture produttive del territorio: "Cito come esempio la Casa delle tecnologie emergenti - ha concluso Alesse - che ci ha visto a fianco del Comune, di altre università e centri di ricerca, ma anche gli altri numerosi progetti con la Regione, i Parchi, col Dipartimento dei Vigili del fuoco, con la Prefettura, con la Protezione civile, con Confindustria, con CNA, con il CAI, con i Ministeri: è di alcuni giorni fa la stipula della convenzione con il Ministero della Pubblica amministrazione per la formazione del loro personale".