È stato rinnovato il Comitato Direttivo dell’Istituto abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea.

Il professore Carlo Fonzi è stato riconfermato presidente mentre alla carica di vice presidente è stata eletta Maria Teresa giusti e quella di segretario Giulio Mario Sarzano.

Fanno parte del Comitato Direttivo Enzo Fimiani, Sara Follacchio, Giuseppe Lalli, Silvia Mantini, Giuseppe Lalli, Antonella Nuzzaci, Gianni Scipione Rossi, Raffaele Suffoletta, Paolo Taviani, Alessandro Vaccarelli, Rosaria Maria La Morgia.

“Esprimo grande soddisfazione e gratitudine per la fiducia nel mio operato alla presidenza dell’Istituto che avrò ancora l’onere di presiedere. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri per il rinnovo del Comitato Direttivo di questa istituzione che quotidianamente è impegnata nel mantenere viva la memoria storica delle donne e uomini abruzzesi che hanno combattuto nella resistenza”.