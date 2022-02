Consulta giovanile, ieri l’elezione dei membri alla sala Ipogea dell’Emiciclo: Caldarelli eletto presidente

Ieri pomeriggio, nella sala Ipogea dell’Emiciclo, si sono svolte le elezioni dei membri della consulta giovanile del Comune dell’Aquila.

“Finalmente, dopo un lungo e difficoltoso percorso, si ricostituisce un organismo che si prefigge di dare il pieno coinvolgimento delle ragazze e dei ragazzi di città e territorio ai fini delle scelte dell’amministrazione comunale nell’ambito delle politiche giovanili – ha spiegato l'assessore comunale alle Politiche giovanili, Maria Luisa Ianni – purtroppo l’epidemia da covid ha rallentato l’iter per ridefinire il regolamento della consulta, approvato dal Consiglio comunale alla fine dello scorso mese di settembre. Un regolamento che rende più flessibile e più efficace il lavoro dell’organismo in questione. Infatti, tra l’altro, la fascia di età per partecipare ai lavori della consulta è passata da 16 a 30 a 16 a 35 anni; la durata dell’organismo è salita a tre anni anziché a due, mentre i termini che ha il Comune per rispondere alle istanze della struttura è stata ridotta da 30 a 15 giorni”.

“La cosa più gratificante e stimolante – ha proseguito l’assessore Ianni – è aver riscontrato in modo tangibile la volontà delle giovani e dei giovani aquilani di collaborare in tutte le varie fasi che hanno portato alla redazione del nuovo regolamento e alla preparazione delle elezioni. Hanno creduto fortemente in questo strumento, che, dopo l’elezione, sarà chiamato a operare in modo attento e proficuo. La scelta della sede, la sala Ipogea dell’Emiciclo (e qui colgo l’occasione per ringraziare l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la concessione) non è stata casuale: abbiamo infatti voluto attribuire alla colonna portante della società, i giovani per l’appunto, l’importanza che meritano, chiamandoli a esprimere il loro voto in una sede istituzionale di levatura”.

L’assessore Ianni ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalle ragazze e dai ragazzi per la ricostituzione della consulta giovanile. “Questa ‘creatura’ – ha affermato – è tornata alla luce anche grazie a loro, ai giovani, quelli che erano presenti fino alla scadenza del precedente mandato, che ringraziamo, e coloro che si sono avvicinati negli ultimi tempi, con il sostegno del neoistituito ufficio per le Politiche giovanili del Comune dell'Aquila. Ci attendiamo richieste, proposte, stimoli di riflessioni e tutto quanto potranno portare all’attenzione dell’amministrazione, allo scopo di poter valutare le misure migliori possibili per i nostri giovani”.

A conclusione delle procedure di voto è stato eletto presidente Ludovico Caldarelli.

Per ciò che attiene le altre cariche previste da regolamento, Sofia Climastone è stata eletta segretario; Stefano Vecchioli vice presidente. I membri del Consiglio direttivo saranno Gianlorenzo Aloisi, Margherita Paoletti, Michael Parisi, Andrea Ianni. "Grazie all'assessore alle politiche giovanili per aver traghettato e gestito al meglio la giornata di ieri. I miei auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri, in particolare ai membri del consiglio direttivo, segretario e vicepresidente, che avranno un ruolo centrale e, allo stesso tempo, anche maggiori responsabilità", le parole di Caldarelli. "Sono sicuro che questa Consulta lavorerà per e con tutte le realtà presenti in città, sia quelle che ne fanno parte ufficialmente, che quelle che non hanno un posto nell'organo. Questa sarà la consulta della partecipazione, dell'inclusione e del buon senso dei ragazzi dell'Aquila".