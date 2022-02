Cotugno, "manca poco al rientro" nella sede di via da Vinci: inizia oggi il trasloco dai Musp

“Manca poco al rientro”.

E’ il messaggio pubblicato sulla pagina facebook del convitto nazionale D. Cotugno, rivolto alle studentesse e agli studenti dei licei annessi che, dopo anni travagliati, spacchettati in più sedi, stanno per rientrare, finalmente, nella sede di via Leonardo da Vinci, a Pettino, oggetto di lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico per oltre 5 milioni.

Nei giorni scorsi si è completato il trasferimento degli uffici amministrativi e della presidenza; da domani e fino a sabato, gli studenti seguiranno le lezioni a distanza per permettere le operazioni di trasloco delle suppellettili, banchi, lavagne, computer e così via.

Sabato pomeriggio la struttura sarà sanificata; a quel punto, gli oltre 1000 studenti dei Licei Classico, Linguistico, delle Scienze umane ed Economico sociale e le 150 unità di personale potranno rientrare a casa.

L'unico musp che resterà arredato sarà quello della ex Mariele Ventre dove si svolgono le attività del semiconvitto e del Symposium; qui dovrebbe essere trasferito anche l'indirizzo Musicale della scuola, probabilmente a partire da settembre. L'inaugurazione della fine dei lavori si era tenuta il 9 dicembre scorso; quel giorno, era stato promesso che le studentesse e gli studenti sarebbero tornati in aula a gennaio, subito dopo le festività natalizie, sebbene i lavori non si potevano certo considerare conclusi. E infatti, il rientro è slittato di altri due mesi.