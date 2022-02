Carnevale, domenica 27 febbraio festa in piazza Duomo

Animazioni, personaggi amati da bambine e bambini e musica caratterizzeranno la festa di Carnevale che il Comune dell’Aquila ha promosso per domenica 27 febbraio, in piazza Duomo.

La manifestazione si terrà dalle 10 alle 13.

“Abbiamo dato una risposta alle esigenze prospettate da tante famiglie della città e del territorio – hanno affermato il sindaco Pierluigi Biondi e il vice sindaco Raffaele Daniele – che hanno espresso il forte desiderio di un momento di coesione in occasione del Carnevale, dopo un anno di eventi ridotti al lumicino a causa della pandemia. Per questo, la Giunta comunale ha deciso di dare un segnale importante in tale direzione, ripristinando un’iniziativa organizzata nel cuore dell’Aquila, a piazza Duomo, punto di riferimento per l’intero comprensorio”.

“Con l’obiettivo di ottenere un risultato soddisfacente – hanno proseguito Biondi e Daniele – ci varremo, per l’esecuzione della manifestazione, del supporto dell’associazione ‘Mamme per L’Aquila’, in ragione delle esperienze maturate dalla stessa nell’allestimento di eventi simili negli anni passati”.

Il sindaco Biondi e il vice sindaco Daniele hanno tenuto a sottolineare che “la festa si svolgerà nel rigoroso rispetto delle normative vigenti in fatto di contenimento del contagio da covid-19 e proprio per questo – hanno concluso – su incarico del Comune è stato elaborato un rigoroso piano di sicurezza e di azioni in difesa dall’epidemia. Vogliamo che le nostre bambine, i nostri bambini e le famiglie si divertano, garantendo loro la massima sicurezza possibile”. Nel caso di maltempo, si svolgerà comunque una festa in piazza Duomo in altra data.