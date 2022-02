Perdonanza celestiniana: progetto benefico per il Gaslini di Genova. De Amicis accoglie l'invito di Biondi, sarà ancora direttore artistico: "Sono a disposizione"

Leonardo De Amicis sarà direttore artistico della Perdonanza celestiniana anche per l'edizione 2022, quella che, si spera, vedrà la partecipazione di papa Francesco.

De Amicis lo ha appena annunciato, nel corso della conferenza stampa all'Auditorium del Parco organizzata per illustrare il progetto benefico realizzato nell’ambito del giubileo aquilano della scorsa edizione.

"Per me la Perdonanza è stata un impegno forte, sentito: avevo chiesto tempo, per realizzare un progetto che potesse durare nel tempo. Prima erano due anni, poi sono diventati tre e poi quattro. Ebbene: non me la sento di andare via, L'Aquila è la mia città. Io ci sono, dunque, sono a disposizione", le parole di De Amicis che, così, ha risposto al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi che gli ha chiesto di rinnovare il suo impegno.

Alla conferenza sta presenziando, oltre a Biondi e De Amicis, il coordinatore del Comitato Perdonanza Raffaele Daniele; in video collegamento partecipano il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, l’artista Renato Zero, Renato Botti, direttore generale dell’ospedale pediatrico Istituto 'G. Gaslini' di Genova, Gian Marco Ghiggeri e Maura Bernardoni, rispettivamente primario e caposala del reparto nefrologia e trapianto rene del nosocomio genovese.

"Nel 2019, con gli incassi della Perdonanza abbiamo deciso di sostenere le attività culturali in città; nel 2020, abbiamo messo in campo iniziative in favore dei bambini che, più di altri, hanno subito gli effetti del terremoto prima e della pandemia poi. Con i proventi della passata Perdonanza, raccogliendo l'invito di un artista straordinario come Renato Zero, sosterremo le attività del 'Gaslini' di Genova, in nome della fratellanza e della solidarietà che ci ha lasciato, in eredità, papa Celestino V", ha sottolineato Biondi.

Seguono aggiornamenti