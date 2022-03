WWF L'Aquila: quattro "aperitivi scientifici" diffusi nel territorio

In un contesto internazionale connotato negli ultimi anni da crisi sistemiche praticamente ininterrotte, tra gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici, la pandemia da Sars-Cov2 e i venti di guerra tornati a spirare impetuosi in Europa orientale, riportare l’attenzione delle cittadine e dei cittadini abruzzesi sulla tutela della incredibile e al tempo stesso fragile biodiversità della nostra Regione può essere complicato.

L’11 febbraio 2022 è entrata in vigore la legge costituzionale contenente le modifiche gli artt. 9 e 41 della nostra amata Costituzione, con l’inserimento di nuovi fondamentali passaggi che sanciscono la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e degli animali quale compito fondamentale della Repubblica italiana. Nonostante ciò, le Istituzioni italiane sono evidentemente e colpevolmente in ritardo rispetto alla missione di far conoscere pienamente “al grande pubblico” il valore della diversità biologica del nostro Paese, e l’urgenza di proteggerla.

Poiché la conoscenza è presupposto insindacabile per una conseguente azione, il gruppo WWF L’Aquila, parte della Organizzazione locale “WWF Abruzzo Montano”, ha voluto organizzare una serie di “aperitivi scientifici” che permetteranno di accrescere la conoscenza della ricchissima biodiversità che caratterizza le nostre aree interne, in contesti informali e conviviali che possano facilitare la partecipazione e il dibattito.

Sono previsti quattro appuntamenti, che spazieranno tanto nelle tematiche (si va dalla tutela dell’orso bruno marsicano alle sfide della vita alle più alte quote; dalla grande fauna a quella chi sa perchè e ingiustamente considerata “minore”) quanto nei centri abitati coinvolti nell’ottica di una divulgazione scientifica che sia il più possibile distribuita e partecipativa.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella fascia oraria 18-19:30.

Qui di seguito il programma dettagliato: