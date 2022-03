Sociale, sostegni per chi assiste persone non autosufficienti: pubblicato oggi l’avviso con scadenza il primo aprile.

Sostegno al ruolo di cura ed assistenza dei caregiver familiari da parte del Comune dell’Aquila.

È quanto previsto nell’avviso del Settore Politiche per il benessere della persona, pubblicato oggi [qui].

A darne notizia è l'assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti, che spiega: "L’avviso è finalizzato ad erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari, che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell’ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza".

Sono disponibili circa 120mila euro da ripartire su 3 linee di intervento:

1) assegni di cura destinati a persone in condizione di disabilità grave o gravissima per ricevere assistenza continuativa nelle proprie abitazioni;

2) contributo economico una tantum in favore dei caregiver per tutti i cittadini che, a causa della pandemia, non hanno avuto accesso alle strutture residenziali;

3) sostegno economico per seguire programmi di accompagnamento al rientro nel nucleo di origine favorendo l'assistenza familiare.

"Si tratta di un asset tematico che questa amministrazione ha seguito sin dall'inizio, partecipando anche a bandi europei in tal senso - sottolinea l'assessore Bignotti – con la convinzione che la permanenza nelle proprie abitazioni sia un valore aggiunto per la vita delle persone in difficoltà e che l'assistenza di prossimità rappresenti per il futuro un obiettivo da raggiungere sia in campo socioassistenziale che nella sanità".

Per presentare le domande è stata istituita una casella di posta elettronica dedicata, in alternativa è possibile rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali siti in Viale Aldo Moro, che potranno aiutare nella compilazione delle domande, da trasmettere entro il 1° aprile. "Ricordo, inoltre, che fino al 14 marzo è possibile presentare domanda per ricevere un sostegno economico per i nuclei familiari con persone affette da Alzheimer che frequentano i centri di riabilitazione".