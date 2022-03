Mario De Nardis e Pancrazio De Lauretis accolti nello Yad Vashem, Giusti fra le Nazioni

Giovedì 3 marzo, Mario De Nardis e Pancrazio De Lauretis saranno accolti nello Yad Vashem, l’Ente nazionale per la Memoria della Shoah che ha il compito di documentare e tramandare la storia del popolo ebraico durante la Shoah e di ricordare i Giusti fra le Nazioni, cioè coloro che aiutarono gli ebrei in quel drammatico momento della storia.

La cerimonia voluta dall’amministrazione comunale con l’Ambasciata di Israele - e che si svolgerà all’Auditorium del Parco, alle ore 11 - oltre che un giusto e prestigioso riconoscimento ai due patrioti che rischiarono la vita per salvare gli ebrei dalla ferocia nazifascista è anche una testimonianza, ai più alti livelli, di quella Resistenza umanitaria praticata in larga misura dalle popolazioni locali nei nove, lunghi mesi di occupazione nazista delle nostre zone.

"La memoria di chi è morto o si è operato per difendere la vita e la dignità umana si esprime con le Pietre d’Inciampo - dedicate ad Annina e Luigi Santomarrone la cui colpa 'cristiana' fu solo di aiutare un prigioniero inglese in fuga e che per questo furono deportati in Germania per morire nei Lager – e gli alberi piantati dal 2019 nel Giardino delle Giuste e dei Giusti del Convitto nazionale “Cotugno” dedicati ad Amalia Agnelli, ai fratelli Santomarrone, a Luigi Aleandri, a Nagham Nawzat Hasan (una ginecologa yazida che ha curato più di mille donne yazide sfuggite alla schiavitù dell’ISIS), ad Alessandro Cofini e a Soumaila Sacko (un migrante maliano, ucciso perché si batteva per i diritti degli "invisibili" vittime del caporalato)", sottolinea l'Anpi della provincia dell'Aquila.

Gli esempi di Mario De Nardis e Pancrazio De Lauretis saranno esaltati come una straordinaria pagina di coraggio e di generosità.

Durante la guerra De Nardis, maresciallo dei Carabinieri, aiutò la famiglia Fleischmann che viveva a Navelli a sottrarsi dalle persecuzioni naziste e ai rastrellamenti che li avrebbero condannati alla deportazione e alla morte. Pancrazio De Lauretis, allora Podestà del paese, con spirito umanitario ed estremo coraggio (perché se fosse stato scoperto non si sarebbe salvato dalla vendetta del regime nazifascista) contribuì a proteggere i Fleischmann rischiando personalmente quando, un giorno, accompagnò in ospedale un membro della famiglia ebrea il quale, malato, non poteva fuggire da Navelli durante una perquisizione.

L’Anpi dell’Aquila indica il loro esempio a tutti i ragazzi e le ragazze: "perché sconfiggendo l’indifferenza, abbiano il coraggio di schierarsi sempre dalla parte dei più deboli, di chi viene offeso, discriminato, bullizzato, delle donne che subiscono intimidazioni e violenze, di chi è vittima di pregiudizi e razzismo. In giorni drammatici come questi, la pace, il rispetto dei diritti, la libertà individuale, la solidarietà e l’accoglienza sono la più preziosa conquista dell’umanità".

Alla cerimonia all'auditorium del Parco parteciperanno il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, la coordinatrice nazionale per la lotta all’antisemitismo, la professoressa Milena Santerini, la presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, il consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Davide Jona Falco, l’assessore ai Rapporti Internazionali del Comune dell’Aquila, Fabrizia Aquilio, il sindaco di Navelli, Paolo Federico, e il sindaco di Carapelle Calvisio, Rosella Galasso.