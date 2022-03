Ucraina: raccolta fondi della Alumni Association, ex studenti di Univaq

Alumni Association, l’associazione degli ex studenti dell’Università dell’Aquila, ha promosso una raccolta fondi per aiutare le popolazioni ucraine colpite dalla guerra, alle quali servono farmaci, presidi medici e altri beni di prima necessità.

L’associazione ha già messo a disposizione il proprio fondo cassa da 20 mila euro, con i quali sono stati acquistati i primi medicinali. Il materiale che verrà raccolto tramite le donazioni sarà portato, tramite un trasferimento diretto, al confine tra Polonia e Ucraina. Da lì è già stato organizzato il trasporto verso Leopoli, per garantire che tutto arrivi in tempi rapidi a destinazione.

Di seguito, le coordinate bancarie per contribuire alla raccolta fondi:

Beneficiario: MATHMODS AND INTERMATHS ALUMNI ASSOCIATION

IBAN: IT91H0301503200000003611513

Causale: donazione medicinali per l'Ucraina.

Dallo scoppio della guerra, l’Università dell’Aquila, che intrattiene da anni proficue collaborazioni con le migliori università statali ucraine, si è subito attivata per dare il proprio aiuto alle popolazioni colpite.

L’ateneo aiuterà economicamente i 34 studenti ucraini del progetto InterMaths iscritti ai propri corsi garantendo, a proprie spese, la copertura delle borse relative ai loro programmi di studio e ricerca e si è impegnata a trasferire il prima possibile in Italia gli studenti ucraini che erano in procinto di venire all’Aquila e che sono rimasti bloccati nel loro Paese, dando disponibilità immediata per ospitare altri 50 tra studenti, ricercatori e docenti delle università e degli enti di ricerca ucraini.