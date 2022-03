L'Aquila, la giornata della solidarietà per il popolo ucraino: dalle 10 alle 18 raccolta di beni di prima necessità in piazza Duomo e al megaparcheggio del termina di Collemaggio

E' la giornata della solidarietà, all'Aquila.

Oggi, dalle 10 alle 18 in piazza Duomo e al megaparcheggio del terminal 'L. Natali' di Collemaggio, verranno raccolti beni di prima necessità per il popolo ucraino.

L'iniziativa è stata ideata da alcune famiglie ucraine che risiedono in città e vedrà la partecipazione attiva dell'amministrazione comunale.

Le richieste di aiuto dei cittadini, ma anche la disponibilità di aziende private e di chiunque voglia contribuire, possono essere comunicate alla casella di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Si ricorda a coloro che fossero intenzionati a effettuare donazioni di abiti o altro genere di oggetti d’abbigliamento di verificare lo stato degli indumenti affinché lo stesso possa ritenersi dignitoso e utile a donne, bambini o anziani in fuga da un paese in guerra, secondo le normative anti covid vigenti.

"Abbiamo raccolto immediatamente la richiesta formulata da una cittadina, Natalya Ilnytska, che a nome di donne e uomini ucraini ci ha chiesto di supportare la raccolta di viveri, vestiario e altri materiali (come medicinali, giocattoli o cibi per gli animali) per aiutare i loro connazionali in fuga dalla guerra", le parole del sindaco Pierluigi Biondi.

Una parte dei beni sarà trasferita subito con un tir ai confini con l’Ucraina, un’altra verrà stoccata e distribuita tra le famiglie che arriveranno in città e che siamo pronti a ospitare negli alloggi disponibili del progetto Case e Map.

Biondi ha svelato che sono insistenti le segnalazioni che arrivano in queste ore circa persone che, a nome del patrocinio comunale, chiedono soldi per aiutare il popolo ucraino in fuga dalla guerra: "Si tratta o di malintenzionati o di persone non autorizzate ad agire per conto dell’Amministrazione che non ha individuato nessuno per questa attività. L’unica forma di aiuto attivata dall'ente, per il momento, è quella della raccolta di beni di prima necessità" che si terrà in giornata.

Il primo cittadino ha invitato gli aquilani "ad aderire e sono certo che sapranno dimostrare grande generosità, la stessa che ci è stata espressa nel post sisma da tantissimi italiani e Paesi esteri. Ringrazio sin d’ora le aziende e le associazioni aquilane che, a vario titolo, si sono messe a disposizione per offrire il loro contributo, le società partecipate comunali Asm e Afm, la sezione Abruzzi dell’Associazione Nazionale Alpini e i dipendenti comunali che parteciperanno alla raccolta e all’organizzazione degli aiuti".