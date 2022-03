"Dialoghi sopra l'incantesimo del suono" per la Società dei Concerti 'Barattelli'

Una delle principali missioni della Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli” è sempre stata quella di esplorare nuovi percorsi musicali e proporre sia concerti “classici” che innovativi.

I quattro artisti coinvolti nel concerto in programma domenica 13 marzo all’Auditorium del Parco, alle ore 18, sono nomi già noti al pubblico e spesso hanno collaborato in produzioni di successo: il flautista Gianni Trovalusci, il contrabbassista Daniele Roccato, il batterista e percussionista Michele Rabbia e il compositore in live electronics Luigi Ceccarelli.

Le loro storie personali, insieme alla amicizia che li lega, si intrecciano in questo nuovo progetto musicale in cui al centro viene posto il “Suono” con tutte le sue infinite mutazioni. Così nascono i “Dialoghi sopra l’incantesimo del suono”, un percorso di composizione/performance da compiere insieme, senza distinzione di ruoli creativi, ponendo in sinergia le loro esperienze di musicisti e lavorando insieme alla realizzazione del brano musicale.

Il lavoro di creazione musicale ha inizio sempre ed esclusivamente da suoni generati dalle percussioni, dal soffio-suono-respiro dei flauti e tubi sonori, dal contrabbasso e dall’elettronica, trasferiti nella dimensione digitale per essere ulteriormente elaborati in tempo reale e restituito immediatamente nell’ambiente, diventando un ulteriore stimolo per gli altri musicisti a trovare relazione con il loro stesso suono. Composizione ed esecuzione si fondono in un tutt’uno, in una continua invenzione musicale istantanea. E per il pubblico il concerto si trasforma in una immersione sonora che “incanta”, un’esperienza coinvolgente, intrigante, sorprendente, unica.