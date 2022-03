“Quando il Sole fa i capricci”: il libro del prof. Villante presentato alla Libreria Colacchi

Giovedi 17 Marzo, con inizio alle 17:30, presso la Libreria Colacchi, in Corso Vittorio Emanuele 5, verrà presentato il libro “Quando il Sole fa i capricci” (Edizioni Dedalo) del Prof. Umberto Villante, Emerito dell’Università dell’Aquila.

Il libro tratta dello Space Weather, la giovane disciplina che studia l’origine delle principali manifestazioni dell’attività solare, la propagazione nello spazio di materiale di origine solare e l’impatto sul nostro pianeta.

Si tratta di una tematica di interesse progressivamente crescente, soprattutto per le importanti implicazioni sociali ed economiche oggi legate alle cosiddette “tempeste solari”. Sempre più frequentemente, infatti, in conseguenza dell’uso sempre più pervasivo di tecnologie assai sofisticate basate sull’elettronica, l’informatica ed il web, in occasione delle “tempeste solari”, spesso si registrano difficoltà nelle comunicazioni radio, problemi nel controllo del traffico aereo, interruzioni nella distribuzione di energia elettrica, danni ai satelliti di ogni tipo (scientifici, commerciali, per telecomunicazioni), problemi con il GPS ed una serie di altri inconvenienti.

Il tutto, con un impatto economico assai rilevante: basti pensare che oggi si valuta che il danno determinato da un evento solare severo possa raggiungere globalmente cifre dell’ordine delle centinaia/migliaia di miliardi di euro; per non parlare dei disagi e degli inconvenienti che si verificano su vaste aree del pianeta, con il coinvolgimento di fasce di popolazione assai rilevanti.

In questo libro, il prof. Villante, tra i massimi esperti del settore, di recente confermato nella carica di Presidente della Space Weather Italian Community, ci guida in modo chiaro e originale nella storia e negli attuali programmi di studio internazionali su queste tematiche, permettendoci di capire a che punto siamo nella comprensione e nella previsione di tali fenomeni. In definitiva, tra aurore polari, tempeste magnetiche e possibili ripercussioni su milioni di persone, è oggi certamente il caso di chiederci che tempo farà sul Sole domani.