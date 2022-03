180amici partecipa al progetto Erasmus Plus "Social Empowering Radio"

L'associazione 180amici, da oltre 10 anni attiva sul territorio per la tutela dei diritti dei cittadini nella salute mentale, partecipa al progetto Erasmus Plus "Social Empowering Radio" che mira, attraverso lo scambio di gruppi di lavoro di provenienza italiana, tedesca e finlandese, alla costruzione di buone prassi nelle radio "di comunità" destinate a giovani e cittadini fragili in generale.

Dopo il primo scambio avvenuto ad ottobre, quando la delegazione italiana 180amici - insieme a quella finlandese - si è recata ad Halle (Germania) a conoscere Radio Corax, è venuto il momento per le altre due delegazioni europee di raggiungere la nostra città e fare "job shadowing" del lavoro di Radio Stella 180, la radio web della salute mentale che fa capo alla 180amici con i suoi programmi "180°" e "Sottosuono".

I rappresentanti della Finlandia e della Germania, sono giunti a L'Aquila ieri sera e si tratterranno fino a sabato 19 marzo: in questa settimana conosceranno la nostra città e, tramite l'associazione ospitante, tante realtà cittadine legate al mondo del volontariato, del sociale e della disabilità.