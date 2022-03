Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: seminario Univaq su salute e benessere

Giovedì 17 marzo 2022, dalle ore 14, si terrà un seminario sull’obiettivo 3, “Salute e Benessere”, dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, il documento sottoscritto nel 2015 da 193 Paesi delle Nazioni unite, tra cui l'Italia, per condividere l'impegno a garantire un presente e un futuro migliore al Pianeta e alle persone che lo abitano.

Il seminario, partendo dal rapporto Istat BES (Benessere equo e sostenibile in Italia) 2020, affronterà l’erogazione dei servizi sanitari, dall’accesso ai servizi essenziali alla prevenzione, dalle problematiche connesse alle dipendenze al benessere psico-fisico, dall’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, alle emergenze pandemiche, fino alla qualità della vita in situazioni di patologie croniche e degenerative.

L’evento sarà realizzato attraverso la piattaforma Teams e potrà essere seguito sul canale www.univaq.it/live

Per partecipare è consigliata l’iscrizione, da effettuarsi tramite il sito istituzionale UnivAQ al seguente link: https://bit.ly/37tX76Z

L’appuntamento rientra nel ciclo di seminari previsto nell’ambito della prima edizione del Master sulla progettazione dello sviluppo sostenibile “MAPROSS”, avviato dall’Università dell’Aquila sempre nell’ottica di dare attuazione agli obiettivi dell’Agenda 2030. L’iniziativa è stata progettata grazie ai contributi delle aziende del territorio, per rispondere ad un reale bisogno di figure professionali in grado di affiancare le imprese nella fase di transizione verso l’economia sostenibile, ma, in una visione più ampia, intende offrire l’opportunità di avvicinare la collettività ai temi dell’Agenda 2030, per favorire il processo di cambiamento indispensabile per il futuro del pianeta e della società.

I seminari, che vanno ad aggiungersi alle lezioni del master riservate agli studenti, vogliono essere momenti di approfondimento sui singoli obiettivi dell’Agenda 2030 dedicati anche alla formazione professionale continua dei liberi professionisti ed aperti alla partecipazione di tutti i cittadini interessati ai singoli argomenti di volta in volta proposti.

Nel mese di febbraio sono stati trattati i temi della fame nel mondo (goal 2) dell’istruzione di qualità (goal 4), delle città e comunità sostenibili (goal 11). Inoltre è stata dedicata una giornata ai temi della trasparenza e dell’anticorruzione (in relazione al goal 16), aperta a tutto il personale della Pubblica Amministrazione.

I prossimi appuntamenti a seguire quello del 17 marzo su Salute e Benessere:

24 marzo 2022 L’ACQUA E LA TUTELA DELLE FALDE parte I

L’ACQUA E LA TUTELA DELLE FALDE parte I 31 marzo 2022 ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE 7 aprile 2022 L’ACQUA E LA TUTELA DELLE FALDE parte II (in presenza)

L’ACQUA E LA TUTELA DELLE FALDE parte II (in presenza) 8 aprile 2022 INNOVAZIONE, CONSUMO E PRODUZIONI RESPONSABILI

INNOVAZIONE, CONSUMO E PRODUZIONI RESPONSABILI 23 aprile 2022 L’AGENDA 2030 a metà percorso

L’AGENDA 2030 a metà percorso 26 maggio 2022 DIRETTIVE EUROPEE E REPORTING DI SOSTENIBILITÀ

DIRETTIVE EUROPEE E REPORTING DI SOSTENIBILITÀ 16 giugno 2022 LAVORO DIGNITOSO E PARITÀ di GENERE

Tutti i seminari possono dare diritto a crediti formativi in accordo con gli Ordini Professionali e con le Istituzioni di afferenza. Le informazioni sui programmi delle singole giornate e le prenotazioni per partecipare (soprattutto agli eventi in presenza) saranno disponibili di volta in volta sulla home page del sito web dell’Università dell’Aquila.