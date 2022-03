Torna 'Strade' con i Trejolie ed il loro Illogical show: domenica 20 marzo al Nobelperlapace

Torna con gli ultimi due spettacolo la rassegna ’Strade’ di Arti e Spettacolo.

Appuntamento domenica 20 marzo, alle 18, allo Spazio Nobelperlapace di San Demetrio ne’ Vestini con i Trejolie, Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari, noti al grande pubblico, fra l’altro, per la vittoria del 2017 della trasmissione Italia's got talent.

Illogical Show - Il meglio del peggio, titolo che presenteranno al pubblico la prossima domenica, è il loro secondo spettacolo.

In esso, dopo una chiacchierata sulle esperienze televisive e sui progetti futuri, si alternano pezzi di repertorio più conosciuti e nuovi esilaranti sketches surreali.

Fedeli allo stile che li ha fatti conoscere, i Trejolie lo consolidano e lo sviluppano prendendo sempre più confidenza con il loro linguaggio surreale, fatto di contrapposizioni e ritmi incalzanti che rendono lo spettacolo fresco e dinamico. Come una biglia che rotola e continuamente cambia percorso, le situazioni comiche si intrecciano tra loro creando un flusso comico che cattura, spiazza e sorprende, adatto ad ogni tipo di pubblico.

“Illogical show – dicono i Trejolie – è una ricerca sulla comicità che non ha bisogno di essere volgare o allusiva. Qui è la situazione illogica che si sviluppa e che per giustapposizione passa da una cosa all’altra. Si avvicina molto al circo, ma non è circo, non è cabaret, non è un sacco di cose” chiosano.

Tomas Leardini, Marcello Mocchi e Daniele Pitari sono i primi comici vincitori di Italia’s Got Talent. I tre, tutti attori diplomati alla scuola Paolo Grassi di Milano dove hanno cominciato a collaborare, hanno portato alla platea televisiva di Sky nel 2017 una comicità fatta di rivisitazioni di famosi brani letterari e musicali. Dopo la partecipazione al talent sono intervenuti su Raiuno alla serata Telethon e al festival Collisioni insieme a Luciana Littizzetto che li ha chiamati poi come ospiti a Che tempo che fa su Raitre. Sono stati anche nel cast fisso di Saturday Night Live in prima serata su Tv8, voluti da Claudio Bisio.

In sala sarà previsto, oltre al rispetto di tutte le norme per la sicurezza degli spettatori: accesso con green pass rafforzato, misurazione della temperatura e corretto utilizzo delle mascherine FFP2 che, se necessario, sono reperibili in teatro.

Il biglietto per gli spettacoli ha un costo di 10 euro e sono in prevendita all’Aquila presso la Libreria Polarville in Via Castello e a San Demetrio ne’ Vestini presso lo Spazio Nobelperlapace. Necessaria Prenotazione o acquisto anticipato.

Info al numero +39 348 6003614 o su www.artiespettacolo.org