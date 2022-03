Federico Rampini nel fine settimana con l'ISA a L'Aquila, Tortoreto e Roma

Un concerto evento attende il pubblico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese nel prossimo fine settimana a Tortoreto e all’Aquila.

Venerdì 18 marzo 2022 alle 21 presso l’Auditorium del Centro Congressi Salinello Village a Tortoreto e sabato 19 alle 18 al Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini” dell’Aquila, il giornalista e scrittore Federico Rampini salirà sul palco con i professori dell’Orchestra dell’ISA per un interessante viaggio nell’economia spiegata e raccontata con il ritmo, le melodie e i testi, indimenticabili e inconfondibili, dei Beatles che con la loro musica sono immagine di un’epoca di crescita e ottimismo.

Per “All you need is love, L’economia spiegata con i Beatles” l’Orchestra sarà diretta dall’eclettico Valentino Corvino, che firma anche gli arrangiamenti: direttore d'orchestra, compositore, violinista spesso partner musicale di interessanti progetti di approfondimento culturale e artistico, programmi teatrali, discografici e cinematografici di grande successo con artisti, intellettuali e scienziati. Con loro la voce di Roberta Giallo, cantautrice, scrittrice e performer teatrale.

Ai due appuntamenti abruzzesi seguirà una terza data: domenica alle 18 l’Orchestra dell’ISA si esibirà per la prima volta alla Nuvola di Roma in co-produzione con Eur Culture Per Roma, stagione di eventi artistico-culturali realizzata da EUR Spa.

Ettore Pellegrino, direttore artistico Istituzione Sinfonica Abruzzese racconta: “Siamo molto felici di poterci esibire in un progetto accattivante come quello che nasce dal libro ‘All You Need Is Love. L’economia spiegata con i Beatles’ di Federico Rampini voce autorevole del giornalismo italiano che tutti apprezziamo per le sue analisi sempre brillanti e assolutamente accessibili. Sarà lui – continua il direttore ISA - a guidarci in un sorprendente viaggio nell’economia scandito dalla musica dei Beatles che con la loro pulsione verso la felicità dialogheranno con i grandi pensatori del nostro tempo. Siamo felici di proporre questa produzione al nostro pubblico di Tortoreto e L’Aquila e siamo soddisfatti di esibirci nella bellissima struttura della Nuvola progettata da Fuksas, icona della creatività contemporanea italiana, in collaborazione con un partner prestigioso come Eur Spa”.

Disponibili in prevendita online i biglietti per i concerti:

venerdì 19 marzo alle 21.00 Tortoreto qui: https://www.i-ticket.it/eventi/all-you-need-is-love-isa-tortoreto-biglietti

sabato 20 marzo alle 18.00 all’Aquila qui: https://www.i-ticket.it/eventi/all-you-need-is-love-isa-l-aquila-biglietti

Sia a Tortoreto che all’Aquila il botteghino aprirà due ore prima del concerto. Per accedere ai concerti è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 e il Green pass rafforzato. Per informazioni è possibile contattare il numero dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese: 0862.411102.