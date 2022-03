Movieplex, evento speciale: il 22 marzo proiezione di “The Earth Is Blue as an Orange” sulla vicenda ucraina

"In questo momento difficile per l’Ucraina e il suo popolo, vi invitiamo alla proiezione del film di Iryna Tsilyk “The Earth Is Blue as an Orange” che offre l’opportunità di conoscere meglio il Paese e la cultura ucraina".

In un’area remota della regione del Donbass, la "zona rossa", una delle più pericolose in Ucraina, vive una madre con i suoi figli. Senza un padre, ma con la nonna, fanno parte di un piccolo gruppo di persone che non sono fuggite dal conflitto armato. Rifugiati in cantina, lavorano sul loro film. Provano e preparano scene, tengono la telecamera sulle ginocchia, molto vicina ai volti. Una delle figlie dirige, la madre fa il montaggio. Ognuno ha il proprio ruolo, davanti e dietro l'obiettivo.

Tra una ripresa e l’altra ci sono risate, dibattiti e un fermento di idee condivise da tutti i membri della famiglia abitati dalla stessa passione, quella per il cinema e la vita stessa.

Iryna Tsilyk (nata nel 1982 a Kiev) è una regista e scrittrice ucraina. Il suo lungometraggio documentario di debutto “The Earth Is Blue as an Orange” racchiude gli estremi della guerra, sia il suo trauma esplosivo che la sua banale esistenza periferica nella vita di tutti i giorni.

Con un’intuizione miracolosa, il film osserva una famiglia affrontare la guerra usando la telecamera, Anna e i suoi figli che lavorano in tandem per creare un significato da un conflitto insensato.

Partner principali: L’Ambasciata della Repubblica di Ucraina in Italia; L’Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia; Istituto della Cultura Lituana; Cineteca Milano; Z-Power-Young People Back to the Movies”.

Si ringrazia la Multisala Movieplex per la disponibilità e la Croce Rossa Italiana – Comitato dell’Aquila che sarà presente alla proiezione per una raccolta fondi a favore della popolazione ucraina.