Welcome Aq, nuova sede per secondo ufficio Iat della città dell'Aquila

Inaugurazione della nuova sede per WelcomeAq, agenzia di viaggi e secondo info point Iat della città dell’Aquila, che ha aperto i battenti proprio nel capoluogo nell'aprile del 2021.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 26 marzo, nei locali situati in via Cimino, 11, a partire dalle ore 10.30.

A fare gli onori di casa Explora Tourism Services, la cooperativa che gestisce l’agenzia di viaggi e che, da circa un anno, organizza visite esperenziali per le vie del centro storico a bordo di EcoTour, il servizio turistico alla riscoperta dell'Aquila a bordo di una navetta elettrica, amica dell’ambiente.

Il progetto WelcomeAq è nato quasi un anno fa dall’esigenza di offrire una più ampia e variegata offerta di servizi per il turismo incoming per la città dell’Aquila e i suoi comuni limitrofi. Si tratta di un'agenzia di viaggi per il turismo incoming della città, con proposte di pacchetti di vario genere e per tutti i gusti. Come di consueto, il personale dello Iat si avvarrà di figure qualificate, quali un direttore di agenzia di viaggi e accompagnatori turistici iscritti all’albo e professionisti multilingue del settore. A completare l’offerta, booking, ticketing, sightseeing, organizzazione eventi e un angolo specificatamente dedicato al merchandise di artigianato artistico locale. L'agenzia è inoltre punto vendita autorizzato CiaoTickets.

"Torniamo a ridosso dell'inizio della primavera con tante novità e ancora più consapevoli delle potenzialità turistiche del capoluogo - commenta il presidente della cooperativa Andrea Spacca - Negli ultimi anni, la città ha registrato un incremento di presenze e, nonostante tutte le difficoltà, abbiamo deciso di continuare a investire in questa direzione. Siamo già al lavoro per calendarizzare alcune iniziative e guardiamo già alla Pasqua come ripartenza, con fiducia e rinnovato entusiasmo per quanto riguarda i mesi estivi".