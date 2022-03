Città europea dello sport 2022: all'Aquila i campionati regionali e nazionali Pole dance e Aerial Sports

Due eventi di danza aerea, il campionato regionale di aerial sports e il campionato nazionale di pole dance e aerial sports, sono in programma all’Aquila rispettivamente il 2 e 3 aprile ed il 28 e 29 maggio prossimi.

Gli appuntamenti rientrano nel ricco calendario di L’Aquila Città europea dello Sport 2022 e sono organizzati dall’Associazione sportiva dilettantistica Fly Factory, guidata dalla professoressa Ilenia Morena Sciotti Gratti.

Presentati stamattina nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, alla presenza del vice sindaco, Raffaele Daniele, dell’assessore comunale allo Sport Vito Colonna, del presidente del Comitato esecutivo, Francesco Bizzarri, e di Erika Esposito, responsabile nazionale settore pole dance Csen (Centro sportivo educativo nazionale), richiameranno nel capoluogo centinaia di atleti.

La pole dance è un misto di ginnastica e danza, è un’attività sportiva a tutti gli effetti. Si basa infatti sull’esecuzione di figure acrobatiche, che richiedono notevoli doti di forza, scioltezza, coordinazione, agilità, flessibilità e resistenza e che rappresenta una disciplina di grande successo, sempre più inarrestabile e di grande diffusione in Italia. Il campionato regionale si svolgerà presso il Teatro Zeta, a Monticchio, e prevede workshop e stage formativi con insegnanti di rilevanza nazionale e internazionale e premiazione e spettacolo di chiusura dell’evento regionale con esibizioni di performers professionisti. Il campionato nazionale, che si svolgerà presso il Centro universitario sportivo (Cus) di Centi Colella richiamerà in città circa 400 atleti, prevede una cerimonia di apertura dell’evento nazionale in collaborazione con il Gruppo Storico degli Sbandieratori della Città di L’Aquila, workshop e stage formativi con insegnanti di rilevanza nazionale e internazionale e spettacolo di chiusura dell’evento nazionale con la “Compagnia dei Folli”.

“La scelta dell’Aquila come sede del campionato nazionale”, è stato spiegato dagli organizzatori, “è il frutto del successo che gli atleti aquilani della Fly Factory e i loro allenatori, Ilenia Sciotti Gratti e Stefano Centi, hanno portato a casa in occasione della Coppa Italia Csen-Pole&Aerial Sports di Cesenatico, che si è svolta il 24 ottobre 2021. Grazie alle performance di questi ragazzi, L’Aquila sarà teatro di un’importante competizione che metterà in vetrina la nostra città agli occhi di tutta l’Europa”. “Il 28 e 29 maggio L’Aquila sarà meta di numerosi agonisti che non saranno solo atleti, ma artisti a 360 gradi, che si cimenteranno in evoluzioni uniche, ricche di tecnica e di ricercatezza nei dettagli”.

“Il grande richiamo dell’evento”, hanno aggiunto gli organizzatori, “porterà in città nomi di personaggi di fama nazionale ed internazionale, campioni a loro volta di eventi anche mondiali, come Sheila Verdi pluricampionessa mondiale di tessuti al campionato mondiale a Hong Kong e cerchio aereo campionato internazionale Aerial Fog Competition a San Francisco, di recente ha vinto il Winner Aerialympics All Star Hoop 2019 a Portland, in Oregon; Rio Ballerani, campione italiano di tessuti aerei; Marko Daza vincitore del campionato del mondo a Novosibirsk, in Russia, nella Pole Art e Laura Borgognoni, podio al Posa di pole sport e partecipazione con duo ai mondiali in Liechtenstein, sono performers professionisti e campioni della Pole Dance”.

Durante le giornate dell’evento ci saranno altri nomi noti di ex atleti attuali performers, tecnici e coach di queste due discipline, come Gianluca Gerlando Gentiluomo e Valentina D’Angelo per l’area e Deborah Maida per la pole dance. Nella l’ultima giornata dopo le premiazioni seguirà uno spettacolo di questi artisti.

Stamattina nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni sono state anche consegnate medaglie ai giovani campioni Agnese Marziale, Miriam Cetrioli, Alessandro Parmiani, Daniel Crudele, Chiara D’Ambrosio, Gloria Adani, Aurora Scimia, Annika Maria Fantin, che si sono recentemente messi in evidenza alla Coppa Italia. Attiva da più di quarant’anni, l’Associazione sportiva dilettantistica Sporting Club Paganica dopo la pandemia ha cambiato denominazione in Fly Factory e si è strutturata per migliorare la proposta e gli spazi, continuando ad offrire attività legate al fitness, alla danza e al benessere della comunità. Fiore all’occhiello dell’associazione sono le discipline acrobatiche aeree, che la Fly Factory ha pionieristicamente contribuito a diffondere in tutto il territorio aquilano, con grande successo di pubblico e partecipazione. Tali discipline prevedono la creazione di coreografie acrobatiche danzate, durante le quali l’atleta crea figure complesse e spettacolari con la pertica o sospeso da terra grazie all’uso di specifici attrezzi aerei (quali il tessuto, il cerchio, la corda) agganciati ad adeguati sostegni e strutture di supporto.