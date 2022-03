L'Aquila: domenica 27 marzo la visita dell'ambasciatore della Macedonia del Nord

"È con grande privilegio comunicare la visita, per la prima volta a L’Aquila, dell’ambasciatore della Repubblica della Macedonia del Nord sua eccellenza Vesel Memedi".

A renderlo noto è Abdula Salihi, presidente dell’associazione culturale Rilindja.

L’incontro si terrà domani, domenica 27 Marzo 2022 alle ore 11.00, presso la “Casa del volontariato”; a ricevere l’ospite saranno i connazionali residenti nel comune dell’Aquila e non solo, il tutto coordinato dall’associazione culturale Rilindja con la collaborazione dell’associazione religiosa Drita.

Istituzionalmente sarà presente all’incontro anche la Regione, nella persona del vice presidente del consiglio regionale Roberto Santangelo.

A seguire, alle ore 14.30, l’ambasciatore farà visita anche al monumento per le vittime del 6 aprile a Poggio Picenze in presenza del Sindaco Antonello Gialloreto per poi concludere il giro con la visita del luogo di culto Drita a Bazzano. "Una figura che mancava da anni alla comunità Macedone. Adesso è importante mettersi a lavoro e soprattutto a disposizione della comunità" conclude il presidente dell'associazione Abdula Salihi.